Nowa opłata dla właścicieli elektryków w USA: 130 USD rocznie na naprawę dróg
Nowe przepisy mają pomóc finansować naprawy dróg wraz ze spadkiem wpływów z podatku paliwowego. Początkowo opłata ma wynosić 130 dolarów dla właścicieli aut elektrycznych i 35 dolarów dla hybryd plug-in.matixrr
Komentarze (23)
@Akiris_Reed: rozmyślam o biznesie kręcenia liczników.
@Akiris_Reed: I gdzie jest problem? Jeżeli ja zatankuje auto w Polsce i praktycznie cały bak wyjeżdżę za granicą to też zapłacę akcyzy w Polsce. Jakoś nie słyszałem by ktoś się o to czepiał bo każdy rozumie, że ciężko ściągać ten podatek w inny sposób.
Tylko właściciele elektryków mają problem bo zapłacili po 40k zł więcej za auto i teraz by to odzyskać to muszą
Komentarz usunięty przez autora
@hijack5671: nie. Logika podąża za v rzeczywistością - auta elektryczne są cięższe i silniej niszczą drogi. Ktoś za to musi zapłacić. Niech to zdobi sprawca a nie "podatnik".
@DziendobryMireczku: I żeby tylko właścicielom aut... Jak znam życie to dowalą akcyzy/opłatki/daniny związane z drogami do ceny prądu dla wszystkich - bo przecież nie wiadomo kiedy dana kWh posłuży jako "paliwo" dla auta, a kiedy do ogrzania mieszkania :(
Więc uzasadnienie do wprowadzenia "podatku drogowego" do każdej kWh będzie, a że dzięki temu przychody budżetu mocno skoczą w górę, to politycy nie
Ale znając naszych asów pewnie dowalą
Pewnie gdyby to opodatkować tak samo jak transport spalinowy to TCO byłoby 3-4x wyższe niż spalinówki...