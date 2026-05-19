Rząd zapłaci ZUS za artystów. Do 380milionów
Rząd będzie płacił ZUS za bezrobotnych artystów. Zaplanowano wydatki do 380 milionów na 2027.
Komentarze (93)
Ciekawe że stać nas żeby płacić ZUS za bezrobotnych artystów, a nie stać nas na diagnostykę dla potrzebujących pacjentów.
Podpinam się pod pytanie, co zrobić, by uznali mnie i @noHuman za artystów?
Kiedyś malowałem mieszkanie, różne kolory (żona chciała), różne techniki (generalnie wałek, ale przy listwach pędzel), to wystarczy?
Mam nawet fotki jak maluję, jakąś wystawę na
@MajkiFajki: Oni już to robią od dawna. Bardzo proste przykłady jak ona miała na nazwisko? Ostaszewska która w pewnym momencie była memem wręcz bo chodziła na każdy protest możliwy i na przykład promowała elektryczne auta a złapali ją na tym, że kupiła audi a4 w dieslu bodajże xD Basia z reklam play która obrażała polską straż graniczną, Tokarczuk która
@MajkiFajki: PiS przejął internet i zalewa portale postami kanalizującymi nastroje. Ze świetnym efektem. Do tego Stanowiski i telewizje dla emerytów. W tym czasie Platforma daje łapówki artystom. Oni chyba myślą że jest rok 1980, a młodzi ludzie są jak oni wtedy. Potem zdziwienie że mają kiepski PR wśród przypadkowych ludzi.
Uśmiechać się.
Naprawdę nie mamy już na co pieniędzy przepalać.
Jeśli prowadzę firmę i nie mam przychodów, to nikt się mną nie zainteresuje i nic za mnie nie zapłaci.
Jeśli artyści nie są w stanie zarobić na swojej działalności twórczej, to niech traktują ją jako hobby i idą do normalnej pracy.