Nie wiem czy wykopujący zdają sobie sprawę z powagi tego. O ile rezonans czy tomograf można zrobić sobie prywatnie za kilkaset złotych nawet w tydzień, o tyle przy pet maszyny znajdują się tylko w miastach wojewódzkich, a ich używanie jest ściśle regulowane, gdyż używa się tam izotopów promieniotwórczych. Każda dodatkowa maszyna bezpośrednio przekłada się na X ocalonych istnień, bo czas rozpoczęcia adekwatnej terapii jest kluczowy.