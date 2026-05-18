Czy największe stacjonarne sklepy budowlane w Polsce mają zmowę cenową? Jako przykład daję jedną z popularniejszych fug używanych w glazurnictwie: Fuga Ultracolor Plus 113 szary 113 5 kg Mapei. Sprawdziłem ceny i we wszystkich stacjonarnych (które znam) ceny są prawie identyczne czyli okolice 80zł, najtaniej tą fugę sprzedaje Brico bo za 76,99.
Jak to możliwe że sklepy internetowe sprzedają identyczną fugę prawie o połowę taniej? Allegro -43,50 Erli: 44 zł, Win Bud -47,70 zł Euro łazienki: 48 zł
Jeżeli sklep internetowy może sprzedawać fugę za 44 zł. To dlaczego wszystkie stacjonarne sprzedają ten sam produkt za okolicę 80 zł i żaden się nie wyłamie? Dlaczego akurat fugi bo jestem glazurnikiem, te fugi są popularne i często wybierane. Cena niektórych drobnych artykułów w dużych marketach też jest często kosmiczna ale to inny temat.
Sytuacja z kosmicznymi cenami fug w sklepach stacjonarnych jest taka sama od 2021 roku, wcześniej nie sprawdzałem.
Sklepy stacjonarne
Leroy Merlin- Fuga Ultracolor Plus 113 szary 113 5 kg Mapei 79,99 zł
Castorama: Fuga Ultracolor Plus 113 szary 113 5 kg Mapei- 79,98 zł
OBI:Fuga Ultracolor Plus 113 szary 113 5 kg Mapei- 80,99
Brico Marche: Fuga Ultracolor Plus 113 szary 113 5 kg Mapei - 76,99 Najtaniej ze wszystkich marketów, zeszli aż o 3 zł poniżej 80 zł
Sklepy internetowe:
Allegro: Fuga Ultracolor Plus 113 szary 113 5 kg Mapei -43,50zł
Win Bud: Ultracolor Plus 113 szary 113 5 kg Mapei -47,70 zł
Euro Łazienki: Ultracolor Plus 113 szary 113 5 kg Mapei -48 zł
Elri: Ultracolor Plus 113 szary 113 5 kg Mapei -44 zł
Przecież w tych sklepach wszystko jest trzy razy droższe od zawsze.
Ten sam produkt na przykład na aledrogo kosztuje 13zł, a w zielonym czy w niebieskim 45zł.
Inny produkt przez internety kupisz za 20zł, a u nich 60zł (dokładnie ten sam EAN).
Tak było, jest i będzie.
Przecież, gdyby nie 300% marże, w życiu nie zarobiliby na utrzymanie i wypłaty dla pracowników.
@aldi7x: Od 5 lat? Oni jak pamiętam mają ceny rózne o kilka groszy od 15 lat.
Tylko że janusz-składy mają system rabatów dla majstrów. I wtedy rabaty po 60% to nic nadzwyczajnego. A z ulicy to Ciebie skroją.
Do tego w marketach budowlanych masz klasyczny układ: tani cel a drogie dodatki. Jak już kupisz farbę w promocji to akcesoria do malowania przepłacisz czasem 3x.
Do tego brak narzędzi sensownej jakości - jak bity do wkrętarki. One robią za zarzutkę, a jak już dojechałeś bo musiałeś kupić to kup
@ZostaneMistrzem: przyjdzie bez problemu. W smarcie są bezpłatne paczki do ponad 30kg.
@ZostaneMistrzem: dokładnie, w LM trzeba uważać z tymi dodatkami, wszystko trzeba porównywać z cenami w internecie.
Ostatni hit na jaki się natknąłem w MerłaLerlę to obejma słupka za 10,99 zł xD na allegro za 2,50 zł.
Na tych najdrobniejszych rzeczach to oni najwięcej zarabiają. Ja staram się zamawiać na allegro, a jak potrzebuję na już to w lokalnych sklepach budowlanych/metalowych. Dużo taniej niż w markecie.
Uchwyty stalowe np L 100x100x100 cena i 4x wyższa.
Lepiej mi kupić towaru 3x więcej i dobrać coś do smarta niż przepłacać w takiej Castoramie.
Zreszta z cenami różnie bywa, kupowałem neutralizatory rdzy czy emalie to mnie wychodziły tyle samo co na allegro
@ZostaneMistrzem: chyba dawno w budowlanym nie byłeś. Jak potrzeba kogoś z obsługi dorwać to trzeba się mocno nachodzić czasami