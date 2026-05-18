Czy największe stacjonarne sklepy budowlane w Polsce mają zmowę cenową? Jako przykład daję jedną z popularniejszych fug używanych w glazurnictwie: Fuga Ultracolor Plus 113 szary 113 5 kg Mapei. Sprawdziłem ceny i we wszystkich stacjonarnych (które znam) ceny są prawie identyczne czyli okolice 80zł, najtaniej tą fugę sprzedaje Brico bo za 76,99.

Jak to możliwe że sklepy internetowe sprzedają identyczną fugę prawie o połowę taniej? Allegro -43,50 Erli: 44 zł, Win Bud -47,70 zł Euro łazienki: 48 zł

Jeżeli sklep internetowy może sprzedawać fugę za 44 zł. To dlaczego wszystkie stacjonarne sprzedają ten sam produkt za okolicę 80 zł i żaden się nie wyłamie? Dlaczego akurat fugi bo jestem glazurnikiem, te fugi są popularne i często wybierane. Cena niektórych drobnych artykułów w dużych marketach też jest często kosmiczna ale to inny temat.

Sytuacja z kosmicznymi cenami fug w sklepach stacjonarnych jest taka sama od 2021 roku, wcześniej nie sprawdzałem.

Sklepy stacjonarne

Leroy Merlin- Fuga Ultracolor Plus 113 szary 113 5 kg Mapei 79,99 zł

https://www.leroymerlin.pl/produkty/fuga-ultracolor-plus-113-szary-113-5-kg-mapei-45039596.html?srsltid=AfmBOoqF8fXSPVmDh_MEok3UxTVzS7bAjNSyKC1cjyFs1EOLu87bFNj5

Castorama: Fuga Ultracolor Plus 113 szary 113 5 kg Mapei- 79,98 zł

https://www.castorama.pl/fuga-elastyczna-mapei-ultracolor-plus-113-szara-5-kg/8022452104596_CAPL.prd?srsltid=AfmBOor_Q11F2-iZ5S2FR-OPkxUSYqKyKbTjmWnj6qUcKl9osfBn3g7i

OBI:Fuga Ultracolor Plus 113 szary 113 5 kg Mapei- 80,99

https://www.obi.pl/fugi-do-plytek/mapei-fuga-elastyczna-ultracolor-plus-113-szara-5-kg/p/4507562

Brico Marche: Fuga Ultracolor Plus 113 szary 113 5 kg Mapei - 76,99 Najtaniej ze wszystkich marketów, zeszli aż o 3 zł poniżej 80 zł

https://www.bricomarche.pl/fuga-ultracolor-plus-113-szary-5-kg-mapei

=====================

Sklepy internetowe:

Allegro: Fuga Ultracolor Plus 113 szary 113 5 kg Mapei -43,50zł

https://allegro.pl/produkt/fuga-elastyczna-mapei-ultracolor-plus-113-szara-5-kg-85d2a3a3-8898-40f2-9aee-9cd39002440c?offerId=14181272848

Win Bud: Ultracolor Plus 113 szary 113 5 kg Mapei -47,70 zł

https://winbud24.pl/pl/p/Mapei-Ultracolor-Plus-113-szary-5kg-fuga-elastyczna/690

Euro Łazienki: Ultracolor Plus 113 szary 113 5 kg Mapei -48 zł

https://eurolazienki.pl/mapei-fuga-ultracolor-plus-kolor-113-szary-5-kg-p9502

Elri: Ultracolor Plus 113 szary 113 5 kg Mapei -44 zł