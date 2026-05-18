Teatr Wielki podnosi ceny o 170%, ale za to zgarnia dotacje na 140 mln
Teatr Wielki - Opera Narodowa zgarnia 140 mln na remont z Ministerstwa, dzięki czemu może podnieś ceny biletów o 170%. Kultura dostępna tylko dla elit. Zniżka w pierwszy dzień sprzedaży: wcześniej 20% na wszystko, obecnie tylko na wybrane terminy w środku tygodnia. Opera dla elit, nie dla plebsu.szpadzyzor
Koszty działania takich placówek wielokrotnie przewyższają zarobki biletowe
@obibokaleksandrowski: Mylisz teatr z filharmonią. Opera to też co innego.
@ktjx: sprzedaż rusza za 3 dni ale ok xd
@ktjx: to jest sezon 25/26 więc są w sprzedaży od roku i z niższymi cenami niż sezon 26/27 o czym w sumie jest ten cały wykop
Nie mówię, że nie ale po prostu nie jest to prawdą, że nowy sezon jest już wyprzedany
@111aaa111: byłeś kiedyś w operze? Przecież nadal praktykowane jest głośne reagowanie po jakichś trudniejszych/bardziej znanych fragmentach/ariach/sekwencjach baletowych, nie trzeba siedzieć cicho przez 3h jak w teatrze dramatycznym
@111aaa111: to dużo jeden pens z 1600 był wart tyle co dzisiejsze 17 £ ~80 zł
Ale z drugiej strony dotacje do sportu np stadiony i kluby piłkarskie to dotacje w drugą stronę więc jest równo.
I tak serio czym się różni pójście do Opery a odtworzenie tej samej opery live w okularach VR z systemem dźwiękowym dolby atmos?
Dlaczego pójście osobiście więcej wniesie do mojego rozwoju?
Może i nie ma tu teatru Wielkiego, ale pokazuje to skalę przewalania pieniędzy biorąc pod uwagę liczbę spektakli (w większości mniej niż 1 dziennie)
@Gorzkidrzewiej: z 5, fajna sprawa, polecam próbować w życiu różnych rzeczy