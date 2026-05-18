Ponad 200 poszkodowanych w śledztwie przeciwko Columbusowi.
Prokuratura bada działania firmy Columbus Energy w programie Czyste Powietrze.
Przykładowo zamontowali panel gościowi, co nawet czajnika elektrycznego nie ma do starej wiejskiej chaty w środku lasu.
Rodzina jak się dowiedziała to jakoś się tych paneli pozbyli, ale zdecydowana większość została z tymi panelami.
Głównie jacyś samotni emeryci, gdzie im się do śmierci te panele nie zwrócą.
Moich rodziców też jakiś cwel próbował przekonać do zakupu paneli, gdzie po szybkim sprawdzeniu od
2h rozmowy/nagabywania, udawałem kompletnego laika (a czasem i debila), więc trzeba było po 3 razy odpowiadać na każde moje pytanie. Wykresy, excele, symulacje, aż po lapka do auta się wrócił. Cokolwiek nie wklepał, wykres świecił się na zielono i że niby będę mógł jeszcze zarabiać na mojej instalacji.
Oferta "po znajomości"
Dla przykładu:
Faktyczna instalacja PV 20 000pln + 10 000pln montaż
Zawyżona faktura na klienta 50 000, klient dostaje ~25kpln zwrotu więc realnie płaci 25k także klient zadowolony, a firma ma dodatkowe 20k na czysto.
Można sobie podzielić kwotę wypłacona przez ilość wniosków żeby wyszło, że każdy wniosek był wymaksowany.
Komentarz usunięty przez autora
To właśnie male lokalne firmy które zgodzily sie na „prefinansowanie „ sa głownymi poszkodowanymi + jeszcze s-------e ministerstwo które ponosi za to odpowiedzialność dzis próbuje z ofiar zrobic winowajców.
-Czy chodzi o czystość rasową?
