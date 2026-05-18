Cześć, Mirki.

Maciej, programista, oburzony użytkownik usług streamingowych. Autoreklama, ale najpierw fakty i liczby.

Spotify Family w lutym 2026: 37,99 → 45,99 zł. Plus 21%. W USA podnieśli o 11%. W Polsce o 21%. Bo mogą.

YouTube Premium Family: +28%. Netflix Premium: 60 → 67 zł. Disney+ Premium: 49,99 → 59,99 zł. HBO Max w 2025 podniósł podstawowy z 19,99 na 29,99. Plus 50%.

Statystycznie Polak wydaje 1200-3000 zł rocznie na subskrypcje (Comparic, Revolut Money Report 2025). 27% wydaje 80-200 zł miesięcznie tylko na streaming. 38% płaci za subskrypcje, których nie używa (ING Bank Śląski).

Korpo wiedzą jedno: jak już wciągniesz kogoś w subskrypcję, nie zrezygnuje nawet przy podwyżce o 20%. To nie inflacja. To model biznesowy. W Polsce zawsze podnoszą więcej niż w USA bo nie mamy wyboru.

Prawie 50% Polaków już dzieli konta z rodziną i znajomymi. Regulaminy Spotify, Netflix, YouTube pozwalają na konta rodzinne. Problem w tym że "rodzina" to gdy używasz 3 sloty z 6 i płacisz za pełen plan. A gdzieś koleś szuka Spotify Premium taniej i nie wie, co zrobić. Wynik: grupy na FB "Sprzedam dostęp", kanały na Telegramie, ogłoszenia OLX. Nieregulowane, zero weryfikacji, scammerów pełno. Konta z Turcji. Indii z ograniczeniami....

Zbudowałem SubSplit żeby to uporządkować.

Działa tak: właściciel konta (np. Spotify Family) tworzy grupę i oferuje wolne sloty. Członkowie dołączają, płacą BLIK-iem bezpośrednio do właściciela za dany miesiąc. Właściciel dodaje usera do swojej subskrypcji, dodaje mail albo udostępnia dane logowania do serwisu. W kolejnych miesiącach przypomnienia i weryfikacja, czy płatność za dany miesiąc została wykonana. Taki agent, który pomaga zebrać "rodzinkę" i przypomina/organizuje płatności.



Nie jest łatwo, bo trochę czasu poświęciłem i utrzymanie infrastruktury kosztuje więc wymyśliłem sobie drobne opłaty, aby nie umrzeć z głodu :D Opłaty idą przez paynow.

Cennik:

- 5 zł za aktywację właściciela grupy (jednorazowo, zostaje na koncie właściciela)

- 2 zł za dołączenie przez usera (jednorazowo, weryfikacja zamiarów, antyfraud, sprawdza czy user posiada blik),

- 1-3 zł miesięcznie od zajętego miejsca, zależne od subskrypcji (płaci właściciel, utrzymanie grupy).

Realny przykład. Spotify Family 45,99 zł, 5 wolnych slotów. Każdy członek płaci ~10 zł BLIK-iem. Właściciel ma Spotify praktycznie za darmo. Z otrzymanych pieniędzy właściciel opłaca 2 zł za korzystanie z platformy. Członkowie płacą 10 zł zamiast 26,99 zł. Każdy oszczędza 200 zł rocznie tylko na Spotify. Razem z Netflixem, YouTube, cda to ~1000 zł rocznie w portfelu.

Czemu BLIK bezpośrednio, a nie przez platformę? Trzy powody.

- Po pierwsze, prawne. Pośredniczenie w płatnościach to krajowa instytucja płatnicza, nadzór KNF, miliony kapitału. Nie wchodzę w to.

- Po drugie, koszty. Platformy marketplace payments biorą 2–3% od każdej transakcji plus opłaty stałe. Przy transakcjach po 8-15 zł to absurd, większość zysku zjadałaby prowizja. BLIK między userami w PL jest darmowy i natychmiastowy.

- Po trzecie, UX dla właściciela. Konta marketplace wymagają weryfikacji tożsamości, dowodu osobistego, czekania na wypłaty, formularzy podatkowych. Z BLIK-iem: dostajesz przelew od kolegi i koniec. Zero papierologii.

SubSplit robi tylko: organizuje grupy, weryfikuje userów, system reputacji, mediacja sporów. Pieniądze lecą BLIK-iem między dorosłymi ludźmi.

Startujemy ze Spotify, YouTube Premium, Netflix i cda wkrótce więcej platform streamingowych, chce zobaczyć czy jest popyt i zainteresowanie. Pamiętajcie, że jestem jednym gościem po pracy, który włożył w ten projekt sporo potu i serca :)

Start 5 czerwca 2026. Teraz waitlista. Subsplit.pl - linku nie wkleję, bo wygląda spamersko. Każdy znajdzie.

Krytyka mile widziana. Lepiej zjeżdżony teraz niż po starcie. Pytania, sugestie, hejt, dawajcie w komentarzach.