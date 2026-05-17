Cześć Mirki. Piszę, bo ręce opadają na to, co się odwala u nas w Szprudowie (gmina Gniew). Inwestor (Romgos) chce nam postawić pod samymi oknami gigantyczną biometanownię, a urząd przepycha to kolanem.

Dokumenty mają posklejane gorzej niż zawieszenie na tanich zamiennikach. Patrzcie na to:

Oto skrócona lista najgrubszych kruczków wyciągniętych z dokumentów:

Nielegalnie skrócone konsultacje: Zamiast ustawowych 30 dni na protesty, Burmistrz dał mieszkańcom zaledwie 21 dni (od 20.04 do 11.05). To rażące złamanie prawa, które pozwala unieważnić cały ten etap postępowania.

Cuda z odległością (120 m vs 380 m): Inwestor bezczelnie manipuluje danymi, na stronie 131 raportu pisze o 120 metrach do domów, a na stronie 161 nagle robi się z tego 380 metrów, żeby „wyprostować” symulacje hałasu i smrodu. Sanepid i Marszałek oficjalnie potwierdzili: domy stoją zaledwie 120 metrów od granicy działek.

Ignorowanie b---y wodnej: Wody gruntowe są tu ekstremalnie płytko (już od 1,2 m do 3,2 m). Wody Polskie wprost wypunktowały raport za brak rozwiązań inżynieryjnych, budowa ciężkich zbiorników na krew i ścieki w takim błocie grozi ich pękaniem i skażeniem ujęć wody.

Urzędnicze kopiuj-wklej w RDOŚ: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wydała opinię dla Szprudowa, wpisując w treść… „obręb Czarne”. Urzędnicy bezmyślnie przekleili tekst z innego szablonu, nawet nie sprawdzając, jakiej miejscowości dotyczy sprawa.

Marszałek oficjalnie czuje smród: Marszałek Województwa Pomorskiego wprost wpisał w postanowieniu, że poddaje w wątpliwość zapewnienia inwestora o braku odorów. Przy skali 200 000 ton gnilnych odpadów rocznie (krew, padlina, osady ściekowe) smród poza zakładem jest technologicznie pewny.

Mówimy o przerobie 200 000 ton odpadów rocznie, w tym produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego (kat. 2 i 3 – czyli odpady z rzeźni, krew, padlina). To oznacza dziesiątki tirów dziennie rozjeżdżających nam drogi od 6:00 do 22:00. Nawet przy najlepszych chęciach inwestora i obietnicach o "hermetyzacji", wrota do hal będą cały czas otwarte na oścież przy rozładunku, a my utoniemy w fetorze.

Dajcie proszę wykop. Nie możemy pozwolić, żeby zrobili z naszej miejscowości zlewisko odpadów na podstawie sfałszowanych odległości i złamanych procedur urzędowych. Pisma i odwołania już lecą, ale potrzebujemy rozgłosu. Zrzuty z raportu wrzucam w komentarzu.

PS: Rozumiemy, że takie inwestycje muszą powstawać, nie jesteśmy przeciwni takim inwestycjom, ale nie w takim miejscu i tak blisko zabudowań!!! To nie jest mała biogazownia czy biometanownia u rolnika, tylko potężna ogromna inwestycja.

Skoro nie potrafią porządnie stworzyć dokumentacji, to jak możemy wierzyć w to, że nie będzie hałasu czy smrodu?

Dodaję również link do opinii urzędów, raportu środowiskowego itp gdyby chciał ktoś podejrzeć wszystko od A do Z.

