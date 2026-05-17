Idą zwolnienia i cięcia w branży meblarskiej w Polsce. "Sytuacja jest trudna"
Potężne zwolnienia w fabrykach IKEA w Polsce to zły znak dla całej branży. Trwa kryzys w branży meblarskiej, a spadek eksportu mebli do Europy sięgnął już 15 proc. Prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli Jan Szynaka ostrzega, że trudna sytuacja zagraża setkom tysięcy pracowników.Lokator87
- bo polskie drewno wykupuje zagranica
- rosną ceny prądu
- rosnie ZUS
- rosna podatki
- rosna pensje minimalne...
Do tego spora część rynku meblarskiego w naszym kraju to Ikea a ikea z drewnem ma wspólnego to, że ich okleiny na kartonie wyglądają na drewniane ;p
Ogólnie "rurkowcy z wawy" myślą, że państwo się utrzyma jak wszyscy będą "zarabiać godne (minimum 10k netto przy obecnych cenach) pieniądze i utrzymać work-life balance" i wyskakują z
@miszczumsc: ty widziałeś gdzieś w sklepie meble z drewna? Drewno to górna półka, towary luksusowe mają się dobrze.
@Chris_Karczynski: Chodzi o to, że sprzedajemy surowiec z niską wartością dodaną, a można by było ograniczyć aby jak najwięcej wycisnąć przy okazji pracę by miało kilkadziesiąt tysięcy ludzi a tak praca jest wykonywana w Chinach a nasi klepią biedę.
Poza tym jeżeli by kupowali po zaniżonej cenie to zamiast mebli mogliby to drewno sprzedać Chińczykom z zyskiem.
Poza tym jeżeli jakaś firma nie kupowałaby od lasów państwowych to jak by miała konkurować z firmami które kupują od lasów po zaniżonej cenie?
Centralne sterowanie cenami powoduje
@FireDash: Another Indian będzie wysyłał meble z kroviego łajna.(｡◕‿‿◕｡)
a teraz? meble za miliony monet, trochę wilgoci i puchną jak Sakiewicz na dotacjach emerytów, już nie mówiąc o odporności na uderzenia..
Problem jest taki, że nasz sukces zawdzięczamy byciu tanią montownią, tanim transportem, tanimi surowcami i tanią siłą roboczą.
Zgodzę się, że tak nie powinno być dekadami, ale zrobiono to u nas za szybko. Bez rozwoju RnD, bez własnych marek, przemysłu itd.
Inflacja i tak te podwyżki minimalnej zjadła, a przy okazji zubożyła resztę społeczeństwa.
Wysoka minimalna odbije nam
co my teraz?