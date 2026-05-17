Miała walczyć o dziewczynki. Zorientowała się, że krzywdzi chłopców
Maja prowadziła warsztaty dla nastolatków. Zorientowała się, że wzmacniając dziewczynki, równocześnie dołuje chłopców, którzy biorą w nich udział. Kiedy zmieniła scenariusze, by wyrównać proporcje, straciła możliwość prowadzenia zajęć. Nie pasowały do koncepcji organizacji feministycznej.VoxClamantisInDeserto
Z progresywnego jest uniżenie, samoupokażanie i popisy znienawidzenia męskości. Z gentlemaństwem nie ma to nic wspólnego.
I tak jak @Marmurowy_Gargulec również - dowalanie swojej własnej płci po to, żeby... nie wiem, zaruchać? Bo nie jestem w stanie zrozumieć jaki inny mechanizm za tym stoi - jedynie głupota. Zresztą nawet taki mechanizm
Pomóż bo "dziewczyna", daj usiądź babci , przepuść kobietę, nie bij dziewczyn (oddawaj im).
No cóż araby nie mają takich problemów, nowa norma robi się na zachodzie.
Jak juz dostala z liścia to system error i płacz. Typowe dla bab.
Zresztą była sytuacja która to pokazała, bodajże we Francji (ale nie jestem pewien). Jak wprowadzono tam parytety chyba jakieś polityczne (coś w stylu rad miasta, też dokładnie nie pamiętam) to oczywiście pod przykrywką wpisano też, że co prawda ma być minimum ileś % kobiet, ale również ileś % mężczyzn. Co się stało, jak się
Niestety, jak próbujesz wyjąć z mizandrycznej sekty, to zrobią wszystko, by Cię zniszczyć.
Klasyka, jak z tą szefową fundacji wspierającej ruch
metooktóra była głośną zwolenniczką żeby "zawsze wierzyć ofiarom", dopóki pewnego dnia jej przyjaciel czy tam brat nie został oskarżony ( ͡° ͜ʖ ͡°) wtedy się okazało że to jest jednak "szczególna sytuacja, bo to przecież fałszywe oskarżenia". Tej też nic nie przeszkadzało gnoić chłopaków, dopóki to nie dotyczyło jej własnej rodziny.
Widać jak na dłoni, że feminizm to jest po prostu wrzód na tkance zdrowego społeczeństwa. Już zwykła chęć po prostu jakiejkolwiek równości i pochylenia się również nad