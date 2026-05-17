Komunizm jest zły ale kapitalizm w dłuższej perspektywie też jest zły bo dochodzi do sytuacji że parę gigantów ma 90% kontroli nad wszystkim i zacznie drenować ludzi ten problem zauważył i opisał Marks i zaczyna wychodzić że najlepszy jest taki miks jak w Chinach czyli dziki kapitalizm ale jak firma urośnie do gigantycznych rozmiarów przechodzi na państwo czyli dla wszystkich a właściciel i tak jest bogaty ale nie obrzydliwie bogaty