Przykład z pierwszej ręki: mój ojciec nie mając żadnej szkoły, w latach dziewięćdziesiątych zarabiał 2,5-3 średnich krajowych. Po prostu dobrze pracował, nauczył się obcego języka, nie pił i nie kradł. I mył się codziennie #pdk

Ja będąc po 2 inżynierskich kierunkach studiów zarabiam ledwo powyżej średniej. Szukałem ostatnio czegoś lepiej płatnego w 3 województwach – nikt nie chce dać więcej, a nawet proponowali mniej. Żeby jeszcze było weselej, to pracując w biurze w ciągu jednego dnia mój umysł przetwarza więcej danych (projekty, maile, spotkania) niż mój dziadek przetwarzał w pracy w przeciągu tygodnia, jak nie miesiąca…

Polska ZMARNOWAŁA ostatnie 30 lat. Przepiła, przejadła, rozkradła. Kto mógł wyjechał, kto nie mógł został i się zajechał. I wiem, że taka Ukraina poradziła sobie gorzej, ale wciąż skala zniszczenia wartości pracy w Polsce jest wręcz kosmiczna. A praca = mężczyzna, bo kobiety pracują głównie w budżetówce i administracji. To mężczyźni zbudowali gospodarkę Polski, to mężczyźni utrzymują nasze społeczeństwo, mężczyźni wytwarzają jakieś 70-75% PKB i to mężczyźni mają najmniej ulg, dodatków i przywilejów.

Na każdego Areczka, który pracuje 200+h w miesiącu a i tak żyje od wypłaty do wypłaty, przypada 1-2 Halinki, które od 30 lat siedzą na bardzo wysokiej emeryturze po mężu wojskowym/milicjancie/innym komuchu.