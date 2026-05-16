Przykład z pierwszej ręki: mój ojciec nie mając żadnej szkoły, w latach dziewięćdziesiątych zarabiał 2,5-3 średnich krajowych. Po prostu dobrze pracował, nauczył się obcego języka, nie pił i nie kradł. I mył się codziennie #pdk
Ja będąc po 2 inżynierskich kierunkach studiów zarabiam ledwo powyżej średniej. Szukałem ostatnio czegoś lepiej płatnego w 3 województwach – nikt nie chce dać więcej, a nawet proponowali mniej. Żeby jeszcze było weselej, to pracując w biurze w ciągu jednego dnia mój umysł przetwarza więcej danych (projekty, maile, spotkania) niż mój dziadek przetwarzał w pracy w przeciągu tygodnia, jak nie miesiąca…
Polska ZMARNOWAŁA ostatnie 30 lat. Przepiła, przejadła, rozkradła. Kto mógł wyjechał, kto nie mógł został i się zajechał. I wiem, że taka Ukraina poradziła sobie gorzej, ale wciąż skala zniszczenia wartości pracy w Polsce jest wręcz kosmiczna. A praca = mężczyzna, bo kobiety pracują głównie w budżetówce i administracji. To mężczyźni zbudowali gospodarkę Polski, to mężczyźni utrzymują nasze społeczeństwo, mężczyźni wytwarzają jakieś 70-75% PKB i to mężczyźni mają najmniej ulg, dodatków i przywilejów.
Na każdego Areczka, który pracuje 200+h w miesiącu a i tak żyje od wypłaty do wypłaty, przypada 1-2 Halinki, które od 30 lat siedzą na bardzo wysokiej emeryturze po mężu wojskowym/milicjancie/innym komuchu.
W tym tempie za kolejnych 10 lat średnia krajowa będzie wynosił 14 000 netto i będzie wystarczała na wynajem łóżka piętrowego w mieszkaniu pełnym migrantów i dietę składającą się z zupek chińskich i mrożonych pitzz. Ale bynajmniej bombelkom dali i wieku emerytalnego dla kobiet nie podnieśli…
Potem pseudoeksperci w garniturach z poważnymi minami dywagują dlaczego gospodarka przestaje być konkurencyjna całkowicie pomijając aspekt psychiki ludzkiej. No może dlatego, że nie ma sensu w niej się starać?
Tak jest, maks. to pensje 10-12 tys. netto. Tylko za blisko tyle to można sobie iść do policji i osiąść na jakiejś komendzie na spokojnej wiosce albo w małym powiatowym.
Są jeszcze start'upy/mniejsze firmy ze zbrojeniówki, które krzyczą, że barierą jest brak wykwalifikowanych kadr. Tylko
@Drzepetto: z czego 50% opierają się o zlecenia publiczne
37mln obywateli
14mln pracuje na
Fajnie, wspomnij jeszcze, jakie wtedy było bezrobocie? Nie dość, że to dowód anegdotyczny, to w dodatku zupełnie bez odniesienia do sytuacji materialnej większości Polaków
To jest jedno wielkie pierdzielenie i nie zrozumienie tamtej sytuacji bo to, że on mógł wtedy tak pracować to nie znaczy, że wszyscy sobie mogli tak pracować. Często ludzie po studiach tyle nie zarabiali. Dzisiaj jest
Właśnie ty nie rozumiesz sytuacji. Kiedyś średnia krajowa było dużo większa od minimalnej - oznaczało to, że sporo osób zarabiało proporcjonalnie dużo, więc jak ktoś był dobrym pracownikiem, to mógł na prawdę fajnie pożyć.
Za kilka lat minimalna to będzie 80-90% średniej krajowej - w takiej sytuacji nawet będąc dyrektorem działu, będziesz zarabiał tyle co pani sprzątaczka która weźmie kilka nadgodzin.
Tl;dr do 2020r. szło się w Polsce dorobić
Dokładnie, 20-ta gospodarka świata, w której jak jesteś w TOP10% najlepiej zarabiających osób to możesz pozwolić sobie na życie, jakie ma w Niemczech Turek na zasiłku ( ͡° ͜ʖ ͡°)
widocznie lokalizacja to nie była Strefa Gazy, tam wszyscy śmierdzą, ale są kochani.