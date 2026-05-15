Austria: zabił uciekającego włamywacza strzałem w tył głowy. Został Uniewinniony
Wolfgang W. (66) przyłapał w swoim domu w Salzburgu dwóch włamywaczy i zastrzelił jednego z intruzów. W poniedziałek proces o morderstwo wszedł w decydującą fazę. Morderstwo czy jednak obrona konieczna? Po długich naradach ośmioro ławników zdecydowało Wolfgang W. nie musi iść do więzienia...2nd_Wave
Czy to było morderstwo?
Obrona konieczna, a może przynajmniej błędne przekonanie o działaniu w obronie koniecznej? A może jednak ciężkie uszkodzenie ciała ze skutkiem śmiertelnym? Takie pytania musiało rozstrzygnąć ośmioro ławników podczas finału procesu przeciwko Wolfgangowi W. (66). W tym głośnym procesie ławnicy mieli zdecydować o winie lub niewinności mieszkańca Salzburga. Po wielogodzinnych naradach zapadła decyzja: wykształcony inżynier nie trafi do więzienia i zostanie zwolniony z aresztu tymczasowego.
Wiedziałem, że to jakieś wschodniaki.
Później na wykopie dowiadujesz się, że Zachód niebezpieczny i że wschodnia europa najlepsza, "normalna" ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Tylko życzyć sobie, żeby kiedyś, kiedyś w Polsce też można było swój własny dom uważać za twierdzę i czuć się bezpiecznie.
Póki co to ani nie można się bronić przed uzbrojonym napastnikiem, ani nawet nie można wyrzucić niepłacącego najmującego.
@werfogd: no nie wiem, kraj w którym nie masz prawa mieć kamery w samochodzie...
@werfogd: czyli nie mozna zapisywać na karcie pamięci. Kurtyna.