Witajcie mirki i mireczki.

Chciałbym się tutaj podzielić tym jak to wyslałem do programu Allegro OdZyskaj konsole Playstation Pro 4 wraz z padami w celu wyceny a Ci bez pardonu stwierdzili, że nie mają mojego płaszcza i co nam pan zrobisz.

Tak, może i byłem naiwny, że w ogóle wyslałem ale chciałem poznać wycene urządzenia ze względu na jej bardzo dobry stan i małe użycie. Pomyślałem, że jak to duża organizacja to te procesy będą działać. Myliłem się,

Paczke nadałem na koniec kwietnia według instrukcji w formularzu allegro. 4maja dostałem mail z potwierdzeniem, że dostarczono ją.

Ale zaraz zaraz, Allegro firma notowana na GPW poważna instytucja pewnie ma wszystko w regulaminie, pewnie jestem bezpieczny jako konsument Prawda? Prawda?

Ano nie bardzo, według regulaminu programu Allegro OdZyskaj zostałem właśnie na lodzie. Firma która ma obsługiwać ten program to startup, o nazwie Valyuu obecnie Bepoc, zatrudnia 17osób i jest zarejestrowany w Holandii żeby było łatwiej oczywiście dochodzić swoich spraw. ( ͡° ͜ʖ ͡°) Nie ma do nich numeru telefonu a e-mail milczy.

Support allegro rownież milczy.

Nie ma żadnych informacji. A więc jakie ciekawostki zajdę w regulaminie jeszcze.

A więc tak, mają 7dni ale co jeśli nie zrobią tego w 7dni? C%^j to wie :) pewnie nic. Czy w regulamini jest coś o uszkodzeniu, zniszczeniu paczki przez nich? Nie, czy coś o karach w ramach opóźnień? Nie. Ale czy oni mogą zutylizować sobie sprzęt według ich widzi misie i nic nie powiedzieć? Wychodzi na to że tak.