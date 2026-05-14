Likwidują kolejną porodówkę?
Powody: zbyt mało porodów - tylko 650 a powinno być min 1500. Największy koszt to personel medyczny. Dyrektor szpitala wskazuje także na problemy z kadrą lekarską, która jest niewystarczająco zaangażowana.17loginbylzajety
@vojtas123: Ciekawe... czy w czasach wyżu demograficznego (tuż po wojnie) albo w latach 70/80 społeczeństwo było bogatsze niż teraz więc było nas "stać" na więcej dzieci?
Było więcej mieszkań/domów??? To są twarde dane, można sprawdzić - polecam!
Niestety ale demografia spada nie dlatego że zmniejsz się liczba porodówek. Zamykanie porodówek to jest konsekwencja.
@SaperX: Podejmujesz się zadania niemożliwego: nauczenia pisiego elektoratu logiki.
@Bulbulator1234: Bo to strategiczna dla państwa infrastruktura. Trzeba ją utrzymywać nawet jeśli jest to nieopłacalne.
Trzeba natychmiast odsunąć PIS od władzy! (￣෴￣)
A nie, czekaj... ¯\(ツ)/¯
PIS miał całkiem dobry pomysł na sieć szpitali powiatowych z podstawowymi oddziałami, jednak lokalni politycy chcą mieć wypas, co przepala nasze pieniądze w NFZ.
@przeciwko78: Pomijasz fakt, że tu jest 15 ale w pozostałych głośnych przypadkach mówiliśmy o godzinie, tam jest problem, ale z 2 strony tam jeszcze mniej niż 650 dzieci się rodzi.
Podsumowując problemem jest ilość dzieci a nie porodówki, zresztą ilość dzieci zabije wszystkie branże w tym sklepy, produkcje itd. a nawet filmiki influlencerów bo w końcu nie będzie miał kto