Polacy nie chcą katastru. Tylko 20% jest za.
Z badania Rankomat.pl: 45% jest przeciw, 35% nie ma zdania. Nawet zwolennicy najczęściej chcą podatku dopiero od 3. nieruchomości, a 30% woli dopłaty, budownictwo społeczne i ograniczenie funduszy. Najczęstsze obawy to nowe koszty, uderzenie w zwykłych ludzi i przerzucenie podatku na najemców.
Już są ankiety, sondaże.
Za kilka miesięcy zobaczycie mądre głowy w telewizji debatujące, jaka forma katastru przekonałaby do niego Polaków.
no niekoniecznie bo "lewica" pisząc projekt gdzie płacisz od pierwszego mieszkania, a grubasy nie płacą w ogóle moim zdaniem skutecznie zablokowała poparcie dla katastru na kilka lat
@Cecebumbum:
No bo jak to ludzie śmią cokolwiek posiadać? Jeszcze ich dzieci to odziedziczą, zaczną gromadzić kapitał międzypokoleniowy i robić szlachcie konkurencję!
Co było dalej to wiadomo ( ͡° ͜ʖ ͡°) Szlachta zbiera się jak na kulig, przegrane powstanie kozackie, przegrany potop i upadek państwa
Państwo to my. Od naszego postrzegania i oczekiwań zależy czy przetrwa czy nie.
Zawsze
@Heniek_Powsinoga_1: to ma, że betonowa szlachta powinna bronić swojego majątku, więc albo do woja x lat do odsłużenia
@moggwhy: Zarówno w europejskich krajach jak i w USA kataster działa równolegle z PIT i to wcale nie odbiegającym od naszego. Kataster zastępuje nasz ryczałtowy podatek od nieruchomości a nie dochodowy.
Ludzie a wy dalej ten podział...
Ci mądrzy z miasta wykształceni i Ci głupi nie wyksztauce i że wsi.
Kataster nie obejmie deweloperuchów, zachodnich i izraelskich funduszy które posiadają tysiące mieszkań w Polsce na wynajem.
W żadną poprawę nie wierzę, bo zbyt dużo osób zainwestowało w mieszkania, w tym mnóstwo polityków. Nawet jak poparcie dla katastru wzrośnie, to zaraz zacznie się propaganda, że to