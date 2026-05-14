Sylwia C., gdańska radna z ramienia Koalicji Obywatelskiej, chce mediacji z taksówkarzem. To pokłosie afery, w której samorządowczyni obraziła pochodzącego z Ukrainy mężczyznę, a awanturę nagrała kamera w aucie pokrzywdzonego. Sylwia C. usłyszała zarzuty, do których się nie przyznała.