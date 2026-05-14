Epson, hp, i inni tez przypadkowo od druku ale 2D blokuja drukarki dla ochrony, aby wydruki zawsze byly gow$ej jakosci, drogie i awaryjne.

Blokady toneroe i tuszów, nawet orgunalnych tak ze nieraz mozna wykorzystac tylko połowę. Blokada drukarki na ilosc wydrukowanych stron, potem wizyta w serwisie zeby zdjac blokade. Tusze drozsze od drukarki.

Lista grzechów niema końca.

Nie jedna firma ma mokry sen o takim monopolu.