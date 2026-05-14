Youtuberzy bojkotują drukarki Bambu. Społeczność open source rusza do ofensywy
Sprawa zaczęła się od małego projektu open source, który przywracał funkcje usunięte przez firmę w jednej z aktualizacji. Reakcja Bambu Lab, próba zablokowania tego projektu, wywołała efekt Streisand. Społeczność programistów zjednoczyła się wokół twórcy modyfikacjiochucki
Bez tej zmiany wasze drukarki zaczną w nocy drukować wielkie dildosy ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Myślałem ew. o combo - drukarka chińska (bambu) i nasze polskie filamenty
@fervi: Co ma Bambu czego nie mają drukarki konkurencji w przypadku użytku domowego?
Czasy rewolucji drukarkowej, czyli Ender 3 i drukowanie podwajacza do potrajacza by drukarka trochę lepiej działała (albo i nie, zależy jak się jej zachce)
@fervi: Jezu se skrajności w skrajność. Ogarnij sobie Creality czy inną Qudę, nie musisz od razu brać Prusy, która jest znana z tego, że jej klienci to sekta
Flashforge AD5x + ZMOD here
Blokady toneroe i tuszów, nawet orgunalnych tak ze nieraz mozna wykorzystac tylko połowę. Blokada drukarki na ilosc wydrukowanych stron, potem wizyta w serwisie zeby zdjac blokade. Tusze drozsze od drukarki.
Lista grzechów niema końca.
Nie jedna firma ma mokry sen o takim monopolu.