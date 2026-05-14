W państwie z dykty instytucja zobowiązana do wykonania swoich obowiązków... może obowiązki zignorować to jedynym skutkiem będzie, że obywatel będzie musiał się bujać po sądach i ponosić koszty. XDDDD



Ale ty przekrocz prędkość na drodze o 11 km/h to się dowiesz od funkcjonariuszy z guano, że w państwie z dykty praworządność jest bardzo ważna. Oczywiście wtedy, gdy dojeżdżają ciebie. W innych niekoniecznie. ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )