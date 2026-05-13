Niemiecki sąd ukarał za ukryte zmniejszenie wagi czekolady Milka z 100g na 90g
Sąd orzekł, że niemal identyczne opakowanie przy mniejszej wadze wprowadzało klientów w błąd. Przez lata przyzwyczajono ich do starej gramatury, więc producent powinien był przez minimum 4 miesiące wyraźnie informować o zmianie masy bezpośrednio na froncie produktu.matixrr
Przeregulowane Niemcy toną w biurokracji. Nie to co nasza wolność gospodarcza.
Ej @paliwoda, wiesz co robić
To samo wszystkie warzywa mrożone znanej firmy. Tak zjechali z wagą, że dla jednej osoby paczka to za dużo, a dla rodziny 2-3+ paczka to za mało i trzeba minimum 2 kupić. Cwaniactwo marketingowców zasługuje na bojkot produktów...
@drwalsky: bzdura
w Lidlu już ze 2 miesiące temu widziałem jak cena gorzkiej 74% spadła z 10 złotych najpierw do 8 a potem do 6. Tylko nie wiem czemu znowu do 8 skoczyła, no ale to i tak mniej niż wcześniej.