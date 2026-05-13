Ultradźwięki rozsadzają wirusy jak popcorn, bez chemii i lekooporności
Naukowcy z Universidade de São Paulo pokazali, że fale akustyczne o częstotliwości 3-20 MHz niszczą wirusy grypy i COVID-19 przez rezonans, nie uszkadzając ludzkich komórek. Wirusy nie mogą wytworzyć oporności, bo atakowana jest ich fizyczna struktura, nie chemia. Badania na etapie laboratoryjnym.real_scoria
Komentarze (39)
tak jak i pocisk ( ͡º ͜ʖ͡º)
Dodatkowo artykuł sugeruje, że ultradźwięki zniszczyły wirusy w obecności komórek ludzkich, a tymczasem to był dwuetapowy eksperyment w probówce. Komórki nigdy nie były jednocześnie narażone na ultradźwięki.
Etap 1: Naukowcy wzięli zawiesinę zawierającą wirusy (bez komórek ludzkich) i poddali ją działaniu ultradźwięków.
Etap 2: Dopiero po naświetleniu, próbkę z wirusami dodano do hodowli komórek (komórek Vero E6 dla SARS-CoV-2 i MDCK dla
@funksik: pokaż
Moze powinni cale bingo wkleic na gorze Lykopu czy cos.