19-latek z Polski zbudował własny komputer
19-letni Dominik Baroński z Radomska stworzył w domowym warsztacie komputer jednopłytkowy oparty na procesorze AMD Ryzen. To w pełni działająca płyta główna x86 zaprojektowana od zera, zlutowana ręcznie i uruchomiona po miesiącach eksperymentów.matixrr
@michalson18: może to japoński oddział go pozwał?
Ktoś mi wytłumaczy jak przylutować procka z ponad tysiącem kulek BGA przy użyciu lutownicy (i pęsety? :)
@gl0wa:
Najważniejsze to poprawnie trzymać lutownicę.
Pacz pic rel.
Przypomina mi się trochę film o jednym typku z afryki który zasłynął z tego że zbudował właną elektrownię wiatrową! Po czym przyjęli go na jakiś super uniwerek i w ogóle stał się celebrytą :D
A jak się przyjżeć dokładniej tej jego elektrowni to okazuje się że po prostu podłączył dynamo rowerowe do wiatraka :D
Już mieliśmy ostatnio jedną naukowczynię, która zwojowała socjalmedia xD
Mowa o artykule, a Ty gadasz o filmie. (－‸ლ)
I to w sumie niezależnie od tego ile tam było własnej inwencji, a ile przeniesienia płyty laptopa na jego płytkę.
Nawet samo zaprojektowanie PCB pod taki projekt to naprawdę dużo.
Oglądając prototypowe płyty tworzone przez najbardziej profesjonalnych, wiodących na świecie inżynierów, te pierwsze rewizje to zawsze był "pająk" polutowanego kynaru, którym były robione rozmaite reworki
@hellfirehe: Mam 40 lat jakbym zrobił to co on przy mojej wiedzy z elektroniki i zerowym skillem w lutowaniu to byłoby jeszcze większe osiągnięcie :)