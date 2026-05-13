Niemcy: Kolejny kierowca usłyszał wyrok dożywocia za śmiertelny wypadek
25-letni kierowca z Niemiec został skazany na dożywocie po tragedii w Remscheid. Pod wpływem alkoholu wsiadł do 700-konnego auta. Wyrok dożywocia pokazuje, że skrajnie niebezpieczna jazda może zostać potraktowana jako przestępstwo przeciwko życiu, a nie jedynie tragiczny finał głupoty za kierownicą.2nd_Wave
Przydałoby się i u nas razem z wyrokami za zabicie człowieka przy pomocy psa.
@Z_d--y_strzelec: Tam pewnie działają całe organizacje.
Jak z--------a 150 w zabudowanym to znaczy że nie myśli - od razu kara śmierci i na organy, zanim zrobi jakąś szkodę.
Dając małpom coraz ostrzejsze brzytwy nie zmieńmy świata na lepsze - dla przygłupów powinna być riksza albo powóz a nie samochód czy motor
@funkmess: 65 km/h
Widać to na drogach Serbii, a w ostatnich latach w Bułgarii.
@takitamtam: ambasada już zapowiada protest