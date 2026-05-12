Wszyscy zrzucamy się na pseudoartystów
Jaś Kapela jest bardzo charakterystycznym artystą. Jego twórczość z pewnością wywołuje emocje. Tylko czy powinniśmy ją opłacać z budżetu? Kapela otrzymał z Ministerstwa Kultury 60 tysięcy złotych, aby tworzyć swoje piosenki i nikt nie pytał w tej sprawie społeczeństwa, z którego kieszeni...NWASD
- #
- #
- #
- #
- 64
- Odpowiedz
Komentarze (64)
najlepsze
@Neobychno: przecież to widać. To zwykły pajac.
@Neobychno: Dla mnie artystą jest ten na kogo ludzie dobrowolnie wydają pieniądze w formie biletów na występ, czy po prostu chcą obcować z jego twórczością poświęcając swój czas. Od samego określania siebie lub kogoś tym słowem, nikt się z automatu nim nie stanie.
@new-object: Problem to jest od dawna, nie wiem co prawda ile masz lat. Natomiast przypominam, że wiersz tego gamonia był kiedyś na przykład w podręczniku do języka polskiego, cała klasa cisnęła z niego bekę razem z nauczycielką bo dorosły facet był podpisany Jaś i miał mordę jak debil.
@Czerwone_Stringi: "jak być użytkownikiem wykopu"
Generalnie to o nic społeczeństwa się już nie pyta. Żyjemy w fasadowej demokracji.