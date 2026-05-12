Ścięli drzewo z gniazdem Orła Bielika, w którym były pisklaki.
Na terenie Nadleśnictwa Poddębice doszło do "przykrej i bulwersującej sytuacji". Ktoś ściął drzewo z gniazdem bielika, w którym znajdowały się młode ptaki. "Brak słów, które mogą opisać takie barbarzyństwo w Polsce w kraju, gdzie bielik jest przecież naszym gatunkiem herbowym.
Komentarze (62)
@Dbr86: bieliki nie polują na gołębie - ich dieta to przede wszystkim ryby
W herbie mamy orła białego. To taki orzeł tylko że biały. Żaden konkretny gatunek. Tak jak dwugłowy orzeł w herbie rosji to taki orzeł tylko z dwoma głowami, taki orzeł nie istnieje w naturze.
Dlatego też twierdzenie, że bielik to nasz gatunek herbowy to bzdura.
Sytuacja oczywiście skandaliczna, wskazać kto zawinił i go udupić.
@giorgioborgio: no i co z czego?
@giorgioborgio: a gdzieś napisałem że nie?