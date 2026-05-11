Jestem osobą uzależnioną od hazardu i wielokrotnie próbowałem trwale zamknąć konto u TOTALbet.
Przekazałem również operatorowi dokument potwierdzający ukończenie terapii leczenia uzależnienia od hazardu.
Po zgłoszeniu problemu otrzymałem informację, że trwałe zamknięcie konta wymaga aktu notarialnego.
Sprawę zgłosiłem do:– UOKiK,– Ministerstwa Finansów,– oraz rzecznika konsumentów.
Publikuję fragment odpowiedzi, ponieważ uważam, że temat ochrony osób uzależnionych i procedur trwałego zamykania kont powinien być publicznie dyskutowany.
Czy ktoś z Was wiedział wcześniej o takim wymogu?
- zamknięcie konta (bez warunków typu notariusz)
- ograniczenie przetwarzania danych
- usunięcie danych tam, gdzie prawo na to pozwala
Jeśli firma stawia warunki typu akt notarialny, to nie wynika to z RODO i może być podstawą do skargi do Urząd Ochrony Danych Osobowych.
U innych legalnych bukmacherów, z których korzystałem, trwałe zamknięcie konta odbywało się po zwykłym mailu i weryfikacji danych. Tutaj wymagany był akt notarialny.
Mam po prostu wrażenie, że procedura rozpoczęcia gry jest znacznie prostsza niż procedura jej trwałego zakończenia, szczególnie dla osoby zgłaszającej problem z hazardem.
Właśnie dlatego zgłosiłem sprawę do UOKiK,
Na ten moment bardziej zależy mi na zwróceniu uwagi na temat ochrony osób uzależnionych oraz procedur odpowiedzialnej gry niż na eskalowaniu sprawy o wszystkie przegrane środki.
Posiadam obszerny materiał dowodowy obejmujący historię aktywności, korespondencję mailową, rozmowy z działem VIP oraz dokumentację dotyczącą terapii. Wszystko, co opisuję, jestem w stanie
Kanalie
Tobie Miras gratuluje pokladow silnej woli i abys nie wrocil do tego syfu. Szacuneczek z mojej strony.
@Anticaralho: CloseBet xD
@Neobychno: bo zarabiają furę siana na tym, że takie osoby konta nie usuną
