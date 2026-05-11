Jestem osobą uzależnioną od hazardu i wielokrotnie próbowałem trwale zamknąć konto u TOTALbet.

Przekazałem również operatorowi dokument potwierdzający ukończenie terapii leczenia uzależnienia od hazardu.

Po zgłoszeniu problemu otrzymałem informację, że trwałe zamknięcie konta wymaga aktu notarialnego.

Sprawę zgłosiłem do:– UOKiK,– Ministerstwa Finansów,– oraz rzecznika konsumentów.

Publikuję fragment odpowiedzi, ponieważ uważam, że temat ochrony osób uzależnionych i procedur trwałego zamykania kont powinien być publicznie dyskutowany.

Czy ktoś z Was wiedział wcześniej o takim wymogu?