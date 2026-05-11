PIS chce całkowitej delegalizacji obrotu kryptoaktywami w Polsce xD
Projekt ustawy zgłoszony przez posłów Prawa i Sprawiedliwości ma na celu całkowitą delegalizację działalności w zakresie kryptowalut w Polsce. Ustawa przewiduje kary pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat... Czy można wyobrazić sobie większą finansową ignorancję?kuzio
https://www.rp.pl/prawo-dla-ciebie/art44322471-karol-nawrocki-zlozyl-w-sejmie-projekt-ustawy-o-kryptoaktywach-wyciagnieta-reka-pana-prezydenta
Zobacz ile duda wetował pisowskich ustaw przez te lata rządów pisu będziesz miał odpowiedź.
- zakaz prowadzenia działalności w zakresie kryptoaktywów - pod groźbą kary roku do 10 lat (0,5 roku do 8 lat w przypadku małej lub średniej wartości)
- blokadę rachunków bankowych osób uczestniczących w obrocie kryptoaktywami przez ABW
- blokadę domen używanych do operowania na rynku kryptoaktywów
https://orka.sejm.gov.pl/Druki10ka.nsf/Projekty/10-RPW-16436-2026/$file/10-RPW-16436-2026.pdf