To największa afera odszkodowawcza w Polsce. Sfingowane kolizje i luksusowe auta
Grupa przestępcza miała wyłudzić ponad 20 milionów złotych od firm ubezpieczeniowych. Sprawa obejmuje aż 376 osób oskarżonych o udział w blisko 240 sfingowanych kolizjach drogowych. To największe tego typu śledztwo w Polsce.ZobaczLink
- #
- #
- #
- #
- #
- 60
- Odpowiedz
Komentarze (60)
najlepsze
Nowiutkie, wypasione Porsche (w leasing czy tam na kredyt) po kilku miesiącach użytkowania całkowicie spłonęło.
Na kompletnym odludziu, na jakiejś leśnej drodze. Typ zeznał że jechał, zaczęło się dymić, potem pojawił się ogień i wszystko zajął. Praktycznie tylko podwozie się ostało.
Z 10 miesięcy trwała ta sprawa i koniec końców dostał odmowę bo udowodnili podpalenie.
Jak błąd ortograficzny w notatce policjanta.
A tu kradzione fury, fikcyjni właściiele a ubezpieczalnia jedyne co robi to pyta na które konto przelać hajs.
WTF?!?
Typek pośrednik tak mi ostatnio pocisnął ( ͡° ͜ʖ ͡°)
W jaki sposób rejestruje się tutaj kradzione pojazdy, bo bez tego chyba nie da się ich ubezpieczyć? Dalej żyjemy w jakiejś republice bananowej?