Cześć Od jakiegoś czasu rozwijamy własne sterowniki SMART HOME montowane w rozdzielnicy — projekt nazywa się SMARTBOB. Jestem jedną osoba techniczną w naszej firmie, w sumie jest nasz 3 :). Projekt jest w 100% mój od każdego rezystor po to jak to produkować i złożyć.

Zaczęło się trochę hobbystycznie, bo brakowało nam czegoś:

otwartego,

bez zamkniętej chmury,

możliwego do programowania po swojemu,

ale jednocześnie gotowego do normalnego używania w domu.

Finalnie zrobił się z tego pełnoprawny produkt, który można normalnie kupić, ale nadal zachowaliśmy otwartość systemu Sterowniki działają m.in. z:

Home Assistant / ESPHome,

SUPLA (jesteśmy oficjalnym partnerem)

Loxone

AMPIO lub inne po MQTT

Całość oparta jest o ESP32 + LAN/WiFi i instalacje wykonywane w gwiazdę.

Największy plus? Każdy może programować je samemu i nie jest zamknięty na jednego producenta (można nawet wgrać ARDUINO i dać dziecku do nauki, też podobnie będzie na uczelniach) , co mocno redukuje koszty całej instalacji. Średni koszt jednego kanału sterowania wychodzi często poniżej 60 zł (16 kanałowy SM-LITE-1616R to 949zł) , gdzie w profesjonalnych systemach automatyki budynkowej często jest to 100–200 zł za kanał

A dla osób, które nie chcą bawić się samodzielnie:

jest normalne wsparcie,

serwis,

gwarancja,

dokumentacja,

gotowe konfiguracje.

Czyli coś, czego często brakuje w tanich rozwiązaniach z Chin

Projekt rozwijamy we Wrocław/Poznań i obecnie:

mamy ponad 1000+ sterowników na rynku,

300+ klientów,

partnerstwo z SUPLA,

grant UE na rozwój produkcji,

działamy w Startup Wrocław, Garage Genius i Innovation Coach,

współpracujemy z Politechniką Wrocławską i kołami naukowymi,

budujemy nową stronę i dokumentację,

przenosimy produkcję kolejnych urządzeń do Polski

Trochę naszym celem jest podejście podobne do rewolucji z ładowarkami USB-C Chcielibyśmy, żeby kiedyś sterowniki smart home różnych producentów mogły po prostu współpracować ze sobą, zamiast zamykać użytkownika w jednym ekosystemie.

Dlatego specjalnie nie tworzymy własnej „zamkniętej” platformy. Na rynku już jest dużo bardzo dobrych systemów — zarówno otwartych, jak i profesjonalnych — i każdy ma swoje plusy. My bardziej chcemy tworzyć uniwersalny hardware, który da się łatwo integrować.

Nie skupiamy się też na modułach dopuszkowych WiFi / ZigBee.One są super do małych mieszkań czy prostych modernizacji, ale przy większych inwestycjach często robi się problem z niezawodnością, serwisem i późniejszą rozbudową. Dlatego poszliśmy bardziej w centralne sterowniki do rozdzielnicy i instalacje wykonywane w gwiazdę.

Jak ktoś chce zobaczyć jak to wygląda od strony hardware / PCB / ESPHome to mogę wrzucić więcej zdjęć i technikaliów

Działamy dużo na lokalnym meetupch, spotkaniach. Polecam zajrzeć na ARAW albo Startup Wrocław

Nasze sterowniki są dodane do popularnych platform wspierających projektowanie jak: STERFAELEKTRYKI, ELECTRODISIGNER, ELECTROPLANER.

Pomagam też na uczelni PWR i w kole naukowym GoSMART

Każdy kto się buduje albo interesuje go tematyka smart to zapraszam do kontaktu. Można do mnie pisać na priv, email kbogus@smartbob.pl . Jak podacie swój numer to też oddzownie.