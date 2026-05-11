Cześć Od jakiegoś czasu rozwijamy własne sterowniki SMART HOME montowane w rozdzielnicy — projekt nazywa się SMARTBOB. Jestem jedną osoba techniczną w naszej firmie, w sumie jest nasz 3 :). Projekt jest w 100% mój od każdego rezystor po to jak to produkować i złożyć.
Zaczęło się trochę hobbystycznie, bo brakowało nam czegoś:
- otwartego,
- bez zamkniętej chmury,
- możliwego do programowania po swojemu,
- ale jednocześnie gotowego do normalnego używania w domu.
Finalnie zrobił się z tego pełnoprawny produkt, który można normalnie kupić, ale nadal zachowaliśmy otwartość systemu Sterowniki działają m.in. z:
- Home Assistant / ESPHome,
- SUPLA (jesteśmy oficjalnym partnerem)
- Loxone
- AMPIO lub inne po MQTT
Całość oparta jest o ESP32 + LAN/WiFi i instalacje wykonywane w gwiazdę.
Największy plus? Każdy może programować je samemu i nie jest zamknięty na jednego producenta (można nawet wgrać ARDUINO i dać dziecku do nauki, też podobnie będzie na uczelniach) , co mocno redukuje koszty całej instalacji. Średni koszt jednego kanału sterowania wychodzi często poniżej 60 zł (16 kanałowy SM-LITE-1616R to 949zł) , gdzie w profesjonalnych systemach automatyki budynkowej często jest to 100–200 zł za kanał
A dla osób, które nie chcą bawić się samodzielnie:
- jest normalne wsparcie,
- serwis,
- gwarancja,
- dokumentacja,
- gotowe konfiguracje.
Czyli coś, czego często brakuje w tanich rozwiązaniach z Chin
Projekt rozwijamy we Wrocław/Poznań i obecnie:
- mamy ponad 1000+ sterowników na rynku,
- 300+ klientów,
- partnerstwo z SUPLA,
- grant UE na rozwój produkcji,
- działamy w Startup Wrocław, Garage Genius i Innovation Coach,
- współpracujemy z Politechniką Wrocławską i kołami naukowymi,
- budujemy nową stronę i dokumentację,
- przenosimy produkcję kolejnych urządzeń do Polski
Trochę naszym celem jest podejście podobne do rewolucji z ładowarkami USB-C Chcielibyśmy, żeby kiedyś sterowniki smart home różnych producentów mogły po prostu współpracować ze sobą, zamiast zamykać użytkownika w jednym ekosystemie.
Dlatego specjalnie nie tworzymy własnej „zamkniętej” platformy. Na rynku już jest dużo bardzo dobrych systemów — zarówno otwartych, jak i profesjonalnych — i każdy ma swoje plusy. My bardziej chcemy tworzyć uniwersalny hardware, który da się łatwo integrować.
Nie skupiamy się też na modułach dopuszkowych WiFi / ZigBee.One są super do małych mieszkań czy prostych modernizacji, ale przy większych inwestycjach często robi się problem z niezawodnością, serwisem i późniejszą rozbudową. Dlatego poszliśmy bardziej w centralne sterowniki do rozdzielnicy i instalacje wykonywane w gwiazdę.
Jak ktoś chce zobaczyć jak to wygląda od strony hardware / PCB / ESPHome to mogę wrzucić więcej zdjęć i technikaliów
Strona projektu:https://smartbob.pl
Działamy dużo na lokalnym meetupch, spotkaniach. Polecam zajrzeć na ARAW albo Startup Wrocław
Nasze sterowniki są dodane do popularnych platform wspierających projektowanie jak: STERFAELEKTRYKI, ELECTRODISIGNER, ELECTROPLANER.
Pomagam też na uczelni PWR i w kole naukowym GoSMART
Każdy kto się buduje albo interesuje go tematyka smart to zapraszam do kontaktu. Można do mnie pisać na priv, email kbogus@smartbob.pl . Jak podacie swój numer to też oddzownie.
1. Dlaczego firmy miałyby wybrać wasze rozwiązanie gdzie tylko Wy jesteście producentem zamiast systemu KNX który produkuje kilkadziesiąt firm i w razie gdy jedna nawet upadnie, nadal mają dostęp do osprzętu innych firm które są kompatybilne?
2. Jak widzicie swoją ekspansję na Europę i dalej świat?
3. Czy wasz system ma integrację z KNX? Wyjaśnijcie jak i ewentualnie dlaczego nie.
@inflacja_biedaku: jezeli ktoś robi smarthome by można było sterować światłem z poziomu telefonu, to nie ma to nic wspólnego ze smarthome.
Całość zaczyna nabierać całkowicie innego znaczenia gdy to wszystko zacznie działać razem, czyli masz żaluzje zewnętrzne i system które reguluje natężenie światła czyli
@cebulowy_krezus: to już jest sporo w mojej opinii.
ale po co Ci telefon do tego?
@cebulowy_krezus: ale po co? To nie jest smarthome tylko zdalne sterowanie. Światło się samo powinno zgasić/przygasić jeżeli tam nikogo nie ma.
Jak masz zwykły włącznik światła, jego nacisnięcie daje natychmiastową reakcję. Chodzi o to jak ten system jest odbierany przez użytkownika. Są ludzie
Moja #niepopularnaopinia
Obecne w systemie KNX koszt zwykłego sterownika per kanał można zbić do 65pln per kanał w przypadku modułu 24 kanałowego.
Właśnie elektryk skończył u mnie instalację smart ready. Pełna gwiazda. 30 skrętek, 70 przewodów prądowych zwisa sobie w miejscu rozdzielnicy.
Jaki jest koszt takiej instalacji wg twojego projektu?
Jakie moduły, jakiego producenta polecasz?