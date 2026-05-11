Przychlasty wychowane w duchu socjalizmu nie radzą sobie z zachodnim bizantyzmem. Przykładowo UE wymyśliło sobie, że w budynkach publicznych nie można zarabiać na wynajmie. Co robią na zachodzie - wynajmują pomieszczenia po kosztach, bo zamysł był aby rozwijać lokalną drobnicę. U nas nie zarabiać, czyli nikogo nie wpuszczać. Unia wprowadza, mądrze/głupio, ale u nas i tak mają możliwie nieużyteczną dla ogółu interpretację.