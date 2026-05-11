Fikcyjne faktury na 91 mln zł. Szajka rozbita
Mazowieccy funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej w akcji. Podczas działań służb udało się wykryć przekręt, który mógł kosztować Skarb Państwa aż 17 mln zł. Chodziło o sieć firm, które rozliczały fikcyjne faktury. Ich wartość sięgnęła aż 91 mln złFXMAG
No jak tak można. Przygotowane do wyniesienia z budżetu państwa, a tu jakieś harcerzyki wchodzą i wszystko blokują. I jeszcze kary nakładają!
Tusk, no jak tak można!
Niedobry ten KSeF, zabiera wolność, cenzuruje, upadla, niszczy miejsca pracy, bankrutuje sól naszej ziemi czyli przedsiębiorstwa nastawione wyłącznie na wyciąganie kasy a nie produkcję... Minusujcie proszę, wspierajcie tych przedsiębiorców xD.
@sachcio: Kwestia ceny i automatyzacji, jak masz wszystko w KSeF, w tej samej infrastrukturze, tym samym formacie (cyfrowym), od razu to jest o wiele prościej i taniej. Wystarczy ktoś z data-science kto zrobi odpowiednie query do bazy i wychodzą takie kwiatki.
Dlatego różnego rodzaju przekręciarze tak nienawicą KSeFu :-) Psuje im biznes,