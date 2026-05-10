Smutna sytuacja, bezradność ludzi, niestety pisałem o tym od lat na wykopie, że wraz ze wzrostem liczby niedźwiedzi problem będzie narastał i dziś widać to w Bieszczadach.



W Polsce żyje ok. 200-250 niedźwiedzi. Ataki na ludzi są rzadkie, ale liczba incydentów rośnie wraz z ekspansją gatunku. W Rumunii, gdzie populacja liczy 6-8 tysięcy osobników, problem eskalował do tragicznych ataków.



Niedźwiedź jest gatunkiem rodzimym, ale na wielu terenach Polski nie występował przez dziesięciolecia, Pokaż całość