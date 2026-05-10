Badanie z kilku krajów Europy, w tym Polski, pokazało że miejskie ptaki pozwalały mężczyznom podejść średnio o ok. metr bliżej. Sprawdzano m.in. kosy, wróble, wrony i dzięcioły. Naukowcy kontrolowali wzrost, kolor ubrań i sposób chodzenia, a wynik i tak się powtarzał.