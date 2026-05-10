Widziałem, ile potrafią kosztować profesjonalne narzędzia do ustawiania puszek elektrycznych, więc postanowiłem zaprojektować własną, modułową wersję do puszek Ø68 mm z rozstawem 71 mm.
Założenie było proste: zrobić coś praktycznego, co da się wydrukować na zwykłej drukarce 3D i normalnie wykorzystać przy montażu.
Model pozwala na:
- montaż puszek bez przykręcania ich do narzędzia,
- składanie zestawu pod dowolną liczbę puszek,
- pracę w poziomie i pionie,
- szybkie ustawianie bezpośrednio na ścianie,
- wykorzystanie punktów referencyjnych pod laser,
- wydruk na domowej drukarce 3D.
Całość jest mocno inspirowana profesjonalnymi systemami typu POWER AD, ale zrobiłem to jako tańszą i bardziej dostępną alternatywę DIY.
Pierwsze testy były robione przy realnym montażu i faktycznie oszczędza to sporo czasu, szczególnie przy kilku puszkach obok siebie.
Model udostępniam ZA DARMO, wrzuciłem go tutaj: https://makerworld.com/en/models/2529910-modular-eu-flush-mount-tool
Chętnie przyjmę feedback, szczególnie od elektryków i osób, które mają doświadczenie z montażem puszek. Co byście zmienili albo dodali w kolejnej wersji?
https://makerworld.com/pl/models/2050221-tool-for-embedding-electrical-boxes-in-the-wall#profileId-2212658
Zasadniczo to miało rozwiązywać problem osadzania puszek w ścianie/murze który będzie jeszcze tynkowany - więc fajnie jakby docelowo czoło puszki wyszło (nie tylko prosto, i równo puszki obok siebie) na tym samym poziomie, co docelowa grubość
@PajeetGoran: nic nie da sie zrobic, to jest odwieczna wojna miedzy murarzami tynkarzami i elektrykami. osadzisz puszki zrobisz sobie JIGa, wjezdza tynkarz, gora sciany 27mm dol sciany 8mm, przykladasz late, no faktycznie jest pion ;p szukaj
Łapki wchodzą do puszki od środka. Czego chcesz więcej?
To jest przymiar, a nie robot mocujący.