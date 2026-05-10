Przed lekcjami pani mówi do dzieci:

- Jak wiecie, Jaś ma bardzo wulgarne słownictwo. Dzisiaj pokażemy mu, że nie zgadzamy się na taki brak kultury i gdy tylko użyje brzydkiego słowa, wszyscy wyjdziemy z klasy.

W tym momencie do klasy wchodzi Jasio i mówi:

- Siemano! B----l za rogiem budują!

Dzieci wraz z nauczycielką wychodzą z klasy...

- Gdzieeeee, k**wy! Dopiero fundamenty kładą!