Nigdy HP (picrel). Do druku jednobarwnego zwykły laser z Kyocery. W 2 lata natłuczone ponad 100'000 stron w duplexie i jedyne, co trzeba zrobić, to wymieniać wkłady z tonerem, bo bęben ma gwarantowane 300'000 stron przelotu, a wytrzyma pewnie sporo więcej. Do koloru plujka od Canona z wkładami po 8zł sztuka, ma 10 lat i nigdy mnie nie zawiodła, a nieraz zdjęcia na niej drukowałem.