Dzisiejsi młodzi mężczyźni w Polsce nie mają łatwo, a wszystko wskazuje na to, że z czasem będzie tylko gorzej. Jednak nie chcemy rozpisywać się o tym, jak będzie źle, a o tym „co zrobić, żeby pomóc.”
Chcemy się skupić na dwóch aspektach:
-forum (ew kanał na discordzie) do dzielenia się problemami;
-filmikach i artykułach wspierających;
Na razie jest nas dwóch – szukamy trzeciej osoby i to nie byle jakiej. Potrzebujemy LEKTORA – osoby z radiowym głosem, która mogłaby nagrać 2-3 teksty w miesiącu. Zarówno treścią jak i montażem zajmiemy się już my – szukamy tylko głosu!
Chętne osoby prosimy napisać priv. Jeśli ktoś chciałby się zgłosić do innej pomocy – teksty, grafiki itp., to również zapraszamy.
W Polsce, polscy mężczyźni są obywatelami piątej kategorii – jeśli sami nie zaczniemy sobie pomagać, to nikt tego nie zrobi!
Właśnie chcemy coś takiego stworzyć, takie miejsce gdzie ktoś napisze "szukam kogoś na ryby, miasto xyz".
Taki Tinder ale dla facetów szukających kolegów do hobby :D
Typo daje fotę na jakimś Facebooku w grupie, gdzie można kogoś poznać, to 20 innego chłopa wyzywa go i z niego szydzi.
O białorycerzach już nawet nie wspomnę.
Nie tylko rząd tak działa, a wszyscy politycy "od lewa do prawa" - PIS wprowadził "mieszkanie za pomówienie", Mentzen i Berkowicz z Konfederacji również są przeciwko mężczyznom (ten pierwszy chce na ćwiczenia wojskowe wysyłać tylko 18-latków, ten drugi wyśmiał dyskryminację "fejkową" komisją), a Braun chce dawać "kule w łeb" za dezercję (a do wojska przecież byliby brani tylko
Kiedyś się śmiałem, że wystarczy dać prawa wyborcze wyłącznie osobom pracującym na min. pół etatu oraz prowadzącym firmy i w kilka lat w Polsce byłoby dużo lepiej - głównie dlatego, że wtedy większość głosujących stanowiliby mężczyźni w sile ciała i umysłu.
Ogólnie wszelkie fora i grupy internetowe dziś "jakie są, każdy widzi" - a już niemal zawsze są nastawione przeciwko młodym mężczyznom, którzy chcą tylko uczciwie pracować, godnie żyć i założyć rodzinę. Statystycznie taki zaszczyt spotka jakieś 10% mężczyzn urodzonych po 2000 roku, więc mam nadzieję że oddolnie uda się cokolwiek zrobić...
a kto ma godne wynagrodzenia i osiągalne mieszkania? kobiety?
Nawet nie chodzi o prostytuowanie się za kasę na wakacje, ale masz masę rodzin gdzie:
-córka leci na studia, rodzice zapewniają wszystko co trzeba pod korek + w dużym mieście może żywić się niemal włącznie chodząc na "randki", bo KAŻDA studentka znajdzie kogoś, kto postawi jej kolację
-w tym czasie syn dostaje wsparcie w postaci starych gaci po ojcu i musi iść do roboty i dokładać się do rachunków
Ogólnie najlepiej, jakby w ogóle nie było migracji innej, niż wewnątrz UE. Jeśli ma być spoza UE to najlepiej, jakby były same kobiety (bo dzieci wychowują się głównie w kulturze ojca) a najgorzej, jakby byli to sami mężczyźni. Aktualnie mamy wariant najgorszy, przez co za 10-15 lat KAŻDY kraj w Europie będzie miał takie same problemy, jakie dziś ma UK... :(
Spoko inicjatywa, ale jakiś tag sobie zróbcie, żeby dało sie obserwować
Ok, będzie #punktm - mam nadzieję, że ktoś się zgłosi jako lektor i następna dodana rzecz to już będzie filmik :D
Nie ma to jak ''grupa wsparcia'' polegająca na radykalizacji piwniczaków na discordzie. Jakie masz kompetencje psychologiczne OP-ie? Uważasz, że kolportowanie sobie podcastów i memów jest wsparciem? Mężczyznom w kryzysie bardziej pomoże wypad do parku lub kościoła niż g------a internetowa grupka.
Nie, k---a wyizolowani i samotni ludzie wcale nie potrzebują żeby pogadał do nich ktoś kto rozumie ich problemy. wcale nie i nie traktuje ich z góry
nagle w xxi wieku pojawił się magiczny wirus co tak p-----ł miliony chłopaków?
czy może przemiany społeczne i kulturowe sprawiły że zostali sami? bo to samotnosc ich niszczy i okalecza i na to nie pomoże im z p---y wymyślona terapia i mądrowanie się nad ich ułomnościami tylko budowanie jakichkolwiek relacji - choćby wśród ludzi takich jak oni