Jan Śpiewak wygarnia absurdy mieszkalnictwa. Dawid_Kwlk dodany: 13 godz. i 32 min temu
praca jest bardzo wysoko opodatkowana, a mieszkania praktycznie w ogóle nie są
często nie opłaca się wręcz sprzedawać mieszkania np. ze spadku, zeby nie placic podatku
ja na rynku widze ludzi co 20 lat sprzedaja jeden dom
gdyby ten czlowiek mial zaplacic z 5000 zl podatku rocznie to dom sprzedalby w ciagu roku, a placi pewnie ze 100 zl to liczy, ze w koncu trafi na frajera
Jak to obchodzą? Jeśli deweloper chce budować mniejsze jednostki (np. 18–20 m²), rejestruje je jako lokale usługowe (tzw. lokale zakwaterowania turystycznego).
Kupujący płaci wyższy VAT (23% zamiast 8%), a lokale te często są upakowane obok siebie w sposób przypominający hotel lub akademik, co drastycznie zwiększa zagęszczenie ludności na działce.
Tak naprawdę wszystko poniżej 35m2 nie nadaje się do niczego.
Gotowanie i spanie w tym samym pokoju urąga ludzkiej godności. 20m2 to niedawno proponowano jako minimum kojca dla dużego psa.
@Czoso: To zależy jaki masz standard życia. Widziałem fajne kawalerki 28m2, ale to dosłownie dla 1 osoby (może pary z małym dzieckiem, ale to też bez
Można nadal budować samemu, ale te małe firmy nie mają zniżek w postaci umów długookresowych i dużych projektów. I nie mają tyle ziemi. Ziemię mogą odkupić za miliony od większych graczy którzy przejęli ją za darmo.
Wystarczy spojrzeć jak pompowano pustą ziemię w aferze Polnordu
PS. I te małe firmy nie mają polityków w kagańcu