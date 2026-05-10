z jednym się zgodzę

praca jest bardzo wysoko opodatkowana, a mieszkania praktycznie w ogóle nie są

często nie opłaca się wręcz sprzedawać mieszkania np. ze spadku, zeby nie placic podatku

ja na rynku widze ludzi co 20 lat sprzedaja jeden dom

gdyby ten czlowiek mial zaplacic z 5000 zl podatku rocznie to dom sprzedalby w ciagu roku, a placi pewnie ze 100 zl to liczy, ze w koncu trafi na frajera