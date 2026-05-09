Z F-Droid jest kilka problemów. Po pierwsze niektóre aplikacja nie są tam zbyt często aktualizowane. Po drugie oni sami je budują i ja spotkałem się z jedną sytuacją, kiedy aplikacja z F-Droid (ProtonVPN) zużywała baterie jak szalona (w tempie 10%/godz) a ta sama wersja z Google Play miała zużycie na poziomie kilku procent dziennie. Po trzecie oni kompilują aplikacje i podpisują je swoimi kluczami więc kompromitacja ich klucza kompromituje całe repozytorium. Jest Pokaż całość