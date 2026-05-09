Google blokuje użytkowników wolnego Androida. reCAPTCHA wymaga teraz usług Play
Użytkownicy smartfonów z odblokowanym Androidem, niestandardowym ROM-em albo systemem nastawionym na prywatność mogą nie przejść weryfikacji czy jesteś człowiekiem. W niektórych sytuacjach zamiast typowego captcha jest kod QR do zeskanowania, a od teraz przejście dalej wymaga usług play.jestemjakijestem1212
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 34
- Odpowiedz
Komentarze (34)
najlepsze
zaloz authenticator, polacz z kontem google i od palca dziala
Swoją drogą ta ich reCaptcha to jak już ludzie przepisali im wszystkie wskanowane książki i oznakowali każdy budynek w ich mapach to chyba tylko do szpiegowania była używana.
Nie przejdziesz na zdegoolowanym, zdebloatowanym telefonie.
Niestety google to czwane mendy, np. wyłączając dostęp do neta dla gboard, ta działa znacznie gorzej i użytkownik popełnia błędy których by nie popełnił. Nie mam oczywiście na myśli ortografii, ale inne. Chociaż teraz "ortografii" klawiatura sama poprawiła na "ortografia", z dostępem do internetu to się nie zdarza.
@megagizmo: też bym polecał ale w androidzie jest taki absurd, że np apki bankowe wykrywają "dziwną" klawiaturę i dla twojego bezpieczeństwa przestają w ogóle działać. Próbowałem się kiedyś przesiąść na futo keyboard od Louisa Rossmana i dokładnie taki problem mnie spotkał
Jeżeli to dotyczy stron www, to co jeżeli włączyć przeglądarkę w "tryb komputera PC"? Albo użyję useragentswitcher?