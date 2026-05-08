Wisła Kraków znów w Ekstraklasie. Jeden z najbardziej utytułowanych polskich klubów zapewnił sobie powrót na najwyższy szczebel ogrywając u siebie Chrobrego Głogów 2:0. Należy zaznaczyć, że powrót Wisły trwał o wiele dłużej, niż można było się tego spodziewać - trwał on aż 4 lata.