Kopiuj, wklej, kopiuj, wklej, kopiuj, wklej. Tak się mieszka pod Warszawą
Mała podwarszawska wieś liczy już 15 tys. mieszkańców, a wieczorem nie ma wody.testa_di_moro
Może i nie ma żadnej zalety wsi, ale za to ma wszystkie wady miasta.
@Flavius_Claudius_Iulianus: Oczywiście, że są zalety. Mimo wszystko to jest duży dom w cenie małego mieszkania. Poza tym:
- sąsiad jest co najwyżej z jednej strony (a nie ze wszystkich + góra i dół)
- mimo wszystko 200m2 swojej zieleni
- garaż +
@kwanty:
A dokładnie tak wyglądają.
Spójrz na stare zdjęcia Oświęcimia.
"- Budowa nowej stacji pod względem pozwoleń na budowę i uzyskania niezbędnych pozwoleń wodnoprawnych to między 6 a 10 lat."
Tymczasem Chiny budują zaledwie w 3 lata dużo bardziej zaawansowaną technicznie stację odsalania wody o wydajności 100 000 m3 dla pół miliona ludzi.
Quo vadis Europo?
Znaczy jakie?
Europejskie złodziejstwo i azjatycką pracowitość?
Masz rację, zupełnie różne XD
@snorli12: Gdyby tylko gminy mogły jakoś kontrolować liczbę nowych inwestycji i nie dopuszczać do takich sytuacji...
@Edonik: nie no balkon na 17 piętrze jest lepszy :)
Trudno mi uwierzyć że ktoś szukający swego miejsca na ziemi przejadając przez te okolice lub widząc te zdjęcia stwierdził "ooo czegoś takiego właśnie szukałem!"