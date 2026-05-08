Pamiętacie moją sprawę z Media Expert i reklamacją Android Boxa, gdzie sprzęt oceniał serwis od… pralek?

Link do znaleziska:

https://wykop.pl/link/7938951/media-expert-vs-konsument-bezprawnik-opisuje-absurdalna-walke-o-android-boxa

Mały update: po nagłośnieniu sprawy, artykule na Bezprawniku i reakcji Wykopu Media Expert nagle „ponownie przeanalizował sprawę” i zdecydował się oddać mi gotówkę.I jasne — dla mnie prywatnie to dobra wiadomość. Ale kiedy wrzucałem tę sprawę na Wykop, napisałem w pierwszym komentarzu, że nie robię tego tylko dla siebie, ale też dla innych klientów, którzy mogli zostać podobnie potraktowani.Dlatego chcę dotrzymać słowa i ciągnąć temat dalej.Moja sprawa pokazała coś większego niż pojedynczą reklamację. Sklep przez długi czas ignorował moje argumenty i dokumenty, opierając się na opinii serwisu, którego kompetencje w tej konkretnej sprawie budziły poważne wątpliwości.Chcę sprawdzić, czy to był jednostkowy przypadek, czy częstszy schemat przy reklamacjach w Media Expert.

Szukam osób, które miały podobne doświadczenia:

* reklamacja odrzucona na podstawie lakonicznej opinii serwisu,

* brak realnego odniesienia się do opisu usterki,

* przerzucanie winy na klienta,

* propozycja płatnej naprawy mimo wady sprzętu,

* uznanie reklamacji dopiero po nacisku, rzeczniku, mediach albo nagłośnieniu sprawy.