Pamiętacie moją sprawę z Media Expert i reklamacją Android Boxa, gdzie sprzęt oceniał serwis od… pralek?
Mały update: po nagłośnieniu sprawy, artykule na Bezprawniku i reakcji Wykopu Media Expert nagle „ponownie przeanalizował sprawę” i zdecydował się oddać mi gotówkę.I jasne — dla mnie prywatnie to dobra wiadomość. Ale kiedy wrzucałem tę sprawę na Wykop, napisałem w pierwszym komentarzu, że nie robię tego tylko dla siebie, ale też dla innych klientów, którzy mogli zostać podobnie potraktowani.Dlatego chcę dotrzymać słowa i ciągnąć temat dalej.Moja sprawa pokazała coś większego niż pojedynczą reklamację. Sklep przez długi czas ignorował moje argumenty i dokumenty, opierając się na opinii serwisu, którego kompetencje w tej konkretnej sprawie budziły poważne wątpliwości.Chcę sprawdzić, czy to był jednostkowy przypadek, czy częstszy schemat przy reklamacjach w Media Expert.
Szukam osób, które miały podobne doświadczenia:
* reklamacja odrzucona na podstawie lakonicznej opinii serwisu,
* brak realnego odniesienia się do opisu usterki,
* przerzucanie winy na klienta,
* propozycja płatnej naprawy mimo wady sprzętu,
* uznanie reklamacji dopiero po nacisku, rzeczniku, mediach albo nagłośnieniu sprawy.
Zbieram relacje, maile, decyzje reklamacyjne i dokumenty, żeby uporządkować sprawę i sprawdzić, czy są podstawy do szerszego zgłoszenia do instytucji chroniących konsumentów, w tym UOKiK. Moja sprawa jest już też zgłoszona do Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Szczecinie.Jeden przypadek można nazwać błędem. Dziesiątki podobnych historii mogą już pokazywać problem systemowy.Jeśli miałeś/miałaś podobną sytuację z Media Expert, napisz w komentarzu albo wyślij szczegóły na maila:akcjareklamacja@wp.pl
Możesz zanonimizować dane osobowe. Najbardziej przydadzą się: opis sprawy, decyzja reklamacyjna, korespondencja ze sklepem, opinia serwisu i informacja, jak sprawa się zakończyła.
Obiecałem, że nie zostawię tego tylko na swojej wygranej — więc działam dalej. Sprawdźmy razem, jak naprawdę wyglądają reklamacje w jednej z największych sieci w Polsce.
To właśnie dlatego chcę zebrać więcej takich historii. Bo możliwe, że problemem nie jest jedna reklamacja, tylko cały proces ich rozpatrywania.
Jeśli ktoś miał podobną sytuację — piszcie. Nawet anonimowo.
Zwrotu nie przyjmą bo to pad
ale cześć zwykłych klientów to też są k---y i oszuści, przez które zwykli ludzie traktowani są właśnie tak jak OP ¯\(ツ)/¯
Po odpisaniu im w stylu “co do ku” przysłali nową ładowarkę.
Dać sobie wcisnąć do takiego urządzenia kabel za prawie 50zł...
Fajnie, że kasę oddali.
Kupowaliśmy teściowi taniego smartfona w ME. Jakiś podstawowy za cztery stówy. Gość zapytał, czy chcemy folię na ekran. Dobra, bierzemy, teść sporo grzebie na działce to się przyda. Cena folii? 110 zł:)
Dobry kabel może kosztować 50 zł, zależnie od
Kto niby ustawia pracę na pierwszej linii, ją kontroluje i odpowiada za efekty? Krysia z infolinii?
Jakby to tylko był problem z pierwszym pracownikiem to spoko (tak jak ze slynną sprawą z -2 mln w mBanku), ale przecież tutaj to cała machina przemieliła sprawę. Nie wymyślaj.