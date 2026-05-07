Rząd nie jest tu wyjątkiem. Większość osób bezrefleksyjnie przenosi całe swoje życie i prywatne dane na komputery obcych ludzi, potocznie nazywane "chmurą". W efekcie są profilowani, a następnie ich myśli i wybory mogą być kształtowane według cudzego uznania. W dobie powszechnego dostępu do internetu, mediów społecznościowych i sztucznej inteligencji sterowanie masami stało się jeszcze prostsze. Dlatego demokracja w obecnych czasach i w obecnej formie nie spełnia swojej roli.