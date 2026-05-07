Francja chce złamać WhatsAppa i Signala. Europa idzie na wojnę z szyfrowaniem
Francja chce umożliwienia służbom dostępu do zaszyfrowanych wiadomości w komunikatorach takich jak WhatsApp, Signal czy Telegram. Podobne dyskusje toczą się już na poziomie Komisji Europejskiej. Trwają prace nad rozwiązaniami technologicznymi, które miałyby umożliwić służbom legalny dostęp do...jestemjakijestem1212
Mechanizm miałby działać w prosty sposób. Platforma komunikacyjna dodawałaby do prywatnej rozmowy niewidocznego uczestnika reprezentującego państwo lub służby specjalne. Użytkownicy nie widzieliby dodatkowego odbiorcy, a szyfrowanie formalnie nadal pozostawałoby aktywne."
Jesli to zart to bardzo niesmieszny :/
"Trwają
My już takie coś mieliśmy w PRLu. Gdy chciałeś wykonać telefoniczną rozmowę zagraniczną - to była ogromna szansa że w tle pojawi się "uczestnik-widmo" z esbecką legitymacją, znający języki obce, który będzie uważnie przysłuchiwał się rozmowie i w razie gdyby usłyszał cokolwiek nieprawomyślnego - będziesz się musiał gęsto tłumaczyć. Zresztą - samo uzyskanie połączenia zagranicznego nie było proste.
Sprawa była o tyle prosta, że rozmowy międzynarodowe szły przez państwową
Co do Signala. Whittaker jasno stwierdziła, że jeśli rządy (np. Wielkiej Brytanii, Australii czy Unii Europejskiej) zmuszą komunikator do skanowania wiadomości lub osłabienia szyfrowania, Signal po prostu przestanie świadczyć tam usługi. Whittaker ostro krytykuje techniczne kompetencje polityków forsujących te zmiany. Twierdzi, że koncepcja „bezpiecznej tylnej furtki”, do której klucz mieliby tylko „ci dobrzy”, to technologiczna mrzonka. Argumentuje, że
Trzeba będzie wrócić do:
"Szef prosił, żeby naprawić ogrodzenie przy szosie koło dębu. Połóż nowe deski, bo stare przegniły."
albo
"Wczoraj na pastwisku pasło się dużo obcych krów. Wyglądają na zdrowe i tłuste."
¯\(ツ)/¯
@Erehr: No wiadomo, ale tylko tych, co nie będą używać tego złego vpn! #pdk