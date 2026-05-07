Powinni mu z automatu odebrać prawo wykonywania zawodu za jazdę po pijaku. Skoro zawód lekarza jest traktowany jako zawód zaufania publicznego to za takie skrajne wybryki powinny być kary. Leczenie odwykowe i potem dopiero można gadać o powrocie do leczenia ludzi. Skąd mam wiedzieć jako lekarz pracujący na tym samym oddziale czy na podwójnym gazie nie leczy pacjentów? Albo czy stojąc przy stole operacyjnym po pijaku nie w----e mnie na minę?