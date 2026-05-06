Cześć Mirki i Mirabelki! Chciałem Wam pokazać, jak się projektuje inżynierię ruchu w Poznaniu (konkretnie Rataje/Łacina).

Urzędnicy z Zarządu Dróg i Rady Osiedla zrobili z ulicy Andrzeja Sobczaka ślepą uliczkę (bo obok ma być park - spoko, popieram zieleń), ale zapomnieli o jednym drobnym szczególe... Prawach fizyki i Kodeksie Drogowym.

Na samym końcu ślepej ulicy namalowali podwójną ciągłą (P-4), która dociągnięta jest do samych barierek. Jeśli tam wjedziesz (bo jesteś kurierem, dostawcą pizzy albo po prostu szukasz kogoś na osiedlu), masz do wyboru:

Zawrócić łamiąc prawo – najeżdżasz na podwójną ciągłą. Cyk: 200 zł mandatu i 5 punktów karnych. Idealne miejsce dla straży miejskiej na poprawienie statystyk pod koniec miesiąca.

Wycofywać tyłem przez całą długość ulicy – modląc się, żeby nie potrącić żadnego bombelka biegnącego z pobliskiego placu zabaw.

Zostawić auto i uciec w Bieszczady.

W internecie można znaleźć informacje, że sytuacja była sygnalizowana do MIR, ZDM i Rady Osiedla, ale jak widać nikt z tym nic nie zrobi(ł). Urzędnicy dosłownie zmuszają kierowców do wykroczeń. Zapytacie z jakiego powodu ta ulica jest w ogóle ślepa i kto to tak genialnie zaplanował?

Sytuacja wygląda tak: mamy ulicę Sobczaka – szeroką i ślepą. Kawałek dalej buduje się ulica Sipowicz-Kory, która docelowo też ma być... ślepa! Dwa niepołączone ze sobą "kikuty", na których marnuje się przestrzeń i publiczne pieniądze. Powodem tego była petycja kilkuset mieszkańców, by te ulice pozostały bez skrzyżowania w obawie, że będzie się tutaj odbywał ruch tranzytowy kierowany przez mapy.

W efekcie tego wszyscy mieszkańcy tego gęstego osiedla są sztucznie wtłaczani w jedną ulicę – Czesława Niemena. Problem w tym, że ta ulica i rondo obok są permanentnie zakorkowane przez klientów wyjeżdżających z gigantycznego parkingu galerii Posnania. Chcesz wyjechać gdzieś po pracy lub w weekend? Stój w korku z ludźmi jadącymi na zakupy...

A organizacja ruchu mogłaby wyglądać tak jak na obrazku powyżej. Dodatkowo wprowadzenie Strefy Zamieszkania (znak D-40) to tzw. gamechanger. Oznacza z urzędu ograniczenie prędkości do 20 km/h i BEZWZGLĘDNE pierwszeństwo dla pieszych, którzy mogą korzystać z całej szerokości drogi. Jak jest teraz? Na całej długiej ulicy Sobczaka jest tylko jedno przejście dla pieszch na początku, przy skrzyżowaniu. Mieszkańcy i tak przechodzą gdzie popadnie, a z pobliskiego skweru co chwilę w przyszłości moga biegać dzieci. W obecnym układzie to gotowy przepis na tragedię.

Druga sprawa to trwająca na osiedlu codzienna inba parkingowa. Obecnie mieszkańcy, kurierzy i goście toczą regularne bitwy o to, gdzie zostawić auto. Samochody stoją nielegalnie (bo podwójna linia ciągła) na ul. Sobczaka i innych, sąsiedzi wzywają Straż Miejską – patologia kręci się sama:

https://epoznan.pl/news-news-168790-policjanci_interweniowali_na_mszy_swietej_w_sprawie_nielegalnie_zaparkowanych_aut_przy_kaplicy_mieszkancy_laciny_podzieleni_przez_parkingowe_problemy

https://epoznan.pl/news-news-165913-problemy_parkingowe_na_lacinie_wciaz_wzbudzaja_emocje_architekci_miejscy_starej_daty_w_grobach_sie_przewracajahttps://epoznan.pl/news-news-165957-koniec_z_parkingowa_samowolka_w_tym_miejscu_pojawil_sie_znak

https://epoznan.pl/news-news-161527-koniec_z_parkingowa_samowola_w_sypialni_poznania_ulice_czeka_rewolucja

https://epoznan.pl/news-news-166930-nowe_znaki_mialy_rozwiazac_problem_parkingowej_samowoli_w_praktyce_kompletnie_sie_nie_sprawdzaja

A przecież gdyby połączyć te ulice i zrobić tam ruch jednokierunkowy, zyskujemy wolny pas jezdni! W połączeniu ze strefą zamieszkania pozwala to na wyznaczenie w 100% LEGALNYCH miejsc postojowych. Problem rozwiązany, a wojny sąsiedzkie zakończone. Dodatkowo ulicę można wykorzystać lepiej i zrobić np. ścieżkę rowerową, skoro ma być park.

Dodatkowo po grupkach sąsiedzkich można natrafić na temat tzw. lobby parkingowego. Podobno właściciele bloków maja tutaj duży interes w tym, żeby nikt nie stawał "za darmo", bo wynajmują swoje garaże. Generalnie to sąsiedztwo Politechniki Poznańskiej, więc mieszka tutaj dużo studentów, więc zwiększa się liczba aut oraz wolnych garaży, bo nie każdy wynajmuje garaż od swojego landlorda.

https://epoznan.pl/news-news-164064-parkingowy_problem_w_sypialni_poznania_koniec_z_dzikim_parkowaniem_na_parafialnym_terenie

https://epoznan.pl/news-news-165722-byl_osiedlowy_dziki_parking_jest_figura_maryi

https://epoznan.pl/news-news-169038-lacina_auta_utknely_w_blocie_na_parafialnym_terenie_zabrudzaja_ulice_wyjezdzajac_z_dzikiego_parkingu_w_ogole_nie_powinno_ich_tam_byc

W tej okolicy jest działka parafii i przez jakiś czas parkowały na niej auta. Potem ksiądz zamknął teren, ale końcowo otworzył tam parking dla przyjeżdżających na mszę. Jak na grupach facebookowych zapowiedział, że będzie wynajmował miejsca, to na forach związanych z osiedlem pojawiły się głosy, że zaniży stawkę rynkową...