Jak miałem 20 lat, to też nie wypuszczałem nikogo przed siebie. Trabilem na ludzi bez powodu, jeżyłem się dwa kolejne dni jak mi ktoś wymusił.

Teraz po prostu wpuszczam i za 10 sekund nawet o tym nie pamiętam i żyje mi się lepiej. Miej stresu robi dobrze człowiekowi.

Ten w porsche ewidentnie nie panuje nad sobą i co gorsza nie przewiduje nic na drodze.