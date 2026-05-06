W odpowiedzi na wniosek o informację publiczną Kancelaria Prezydenta RP ujawniła, że Kornelia Wieczorek otrzymała Srebrny Krzyż Zasługi postanowieniem z 4 marca 2026 r. „za zasługi w dziedzinie wynalazczości, aktywności naukowej i społecznej”.
Najciekawsze jest jednak to, czego w odpowiedzi zabrakło.
KPRP odmówiła wskazania konkretnych osiągnięć, za które przyznano odznaczenie, twierdząc, że pytanie wykracza poza zakres informacji publicznej. Jednocześnie poinformowano, że odznaczenie zostało nadane „w trybie inicjatywy własnej Prezydenta RP”, więc:
- nie było standardowego wniosku o odznaczenie,
- nie sporządzono uzasadnienia,
- nie istnieje dokument opisujący konkretne zaslugi laureatki.
Kancelaria potwierdziła też, że postanowienie nadal oczekuje na publikację w Monitorze Polskim.