Skycash - Janusze biznesu,zabór środków użytkowników,przymusowy płatny abonament
#wykopefekt #janusze #cwaniaki #parkowanie #auto #miasto #warszawa #parking #polska #skycash
https://skycash.com/mobiparking-zmienia-sie-w-skycash-parking/
Skycash postanowił zabawić się w Januszy Biznesu i wkurzyć swoich użytkowników.
W dużym skrócie:
- 1. była aplikacja mobiParking służąca m.in. do płatności za parkowanie w strefach płatnego parkowania w miastach
- 2. ludzie płacili i korzystali - fajna, prosta, intuicyjna aplikacja
- 3. Właściciel czyli Skycash postanowił ubić aplikację mobiParking przenosząc konta i środki użytkowników bez ich zgód (bez akceptacji jakichkolwiek zmian, bez akceptacji regulaminów, bez informowania użytkowników kanałami mail/sms)
- 4. Z urządzeń znika aplikacja aplikacja mobiParking, pojawia się Skycash Parking.
- 5. Ludzie w potrzebie szybkiego uruchomienia naliczania parkingu wchodzą do aplikacji Skycash Parking, klikają ,,dalej" a tam otrzymują informację, że żeby skorzystać włączyć parking muszą włączyć PŁATNĄ SUBSKRYPCJĘ Comfort+. Nie ma możliwości pominięcia tej subskrypcji i uruchomienia aplikacji bez akceptacji tego. Potem użytkownicy zmuszani są do podpięcia dodatkowego środka płatności (część użytkowników zgłasza, że później pobierane/blokowane są im środki w wysokości 30zł przy jakiejkolwiek próbie rozpoczęcia parkowania). Część użytkowników zgłasza, że środki, które wcześniej mieli na kontach mobiParking nie są dostępne w SkyCash Parking.
- 6. Płatnej subskrypcji nie da się anulować z poziomu aplikacji. Firma w maksymalny sposób utrudnia anulowanie płatnego planu zmuszając użytkowników do kontaktu mailowego z BOK licząc na to, że ktoś nie zauważy i co miesiąc będzie bulił za wymuszoną subskrypcję. BOK odpowiada
Płatny plan jest co prawda ,,darmowy" przez ileś miesięcy, ale sam fakt tego, że nie da się tego pominąć i po prostu korzystać ze swoich wcześniej wpłaconych środków jest karygodny. Firma wymusza uruchomienie płatnego planu albo w przeciwnym wypadku niczego więcej nie klikniesz, nie dowiesz się co stało się z twoimi środkami a tym bardziej nie włączysz parkowania swojego auta.
Komentarze użytkowników na facebooku.
Opinie na Google Maps
Polecam jechać z Januszerką, zgłaszać do UOKIK i wystawiać negatywne opinie.